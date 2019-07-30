“شاهد” أحمد الفيشاوي عندما استشاط غضباً من زوجته في عزاء والده:” والله همشيكي”!

تداول ناشطون فيديو، أظهر انفعال الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في جنازة والده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، حيث استشاط غضباً ليس فقط على الصحفيين، إنما أيضاً وصل الحد الى توبيخ زوجته ندى الكامل.

والتقطت عدسات الكاميرات ندى وهي تحاول مساعدة والدته سمية الألفي وتحاول مساعدته أيضاً خلال تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير، إلا أنها لم تسلم من غضبه بين الحشود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التوتر الحاصل في علاقة الثنائي والتي بدأت قبل أشهر ونجح والده الراحل في إصلاح الأمور بينهما.

وظهر الفيشاوي في مقطع الفيديو بغاية الغضب وهو يصرخ بوجه زوجته ويقول لها “والله حمشيكي”، بينما حاول النجم عمرو يوسف الابعاد بينهما وفض الخلاف الحاصل.