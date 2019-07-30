حاكم دبي ينشر قصيدة تزامناً مع أول جلسة قضائية مع زوجته الأميرة هيا .. ماذا قال فيها؟

تزامناً مع عقد أول جلسة قضائية بين الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها حاكم دبي محمد بن راشد، نشر الأخيرُ قصيدةً جديدة، يبدو أنّه ألمح في بعض أبياتها إلى زوجته، إلى جانب مدحه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وبدأ “بن راشد” قصيدته “سيوف المعالي”، بمطلعٍ جاء فيه: [الـمَجدْ لأهْـلِهْ ولا يـهمِّهْ سـليلْ المَجدْ .. إذا تــطـايـرْ غــبــارْ ولامَــــسْ إنـعـولِـهْ]، وهنا يبدو أنّه يقصد الأميرة هيا.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) زوجة محمد بن راشد (70 عاما)، بطلب الحماية، وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما، بحسب ما استمتعت المحكمة العليا الثلاثاء.

وفي القصيدة كذلك، امتدح “بن راشد” ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قائلاً: [ومـنْ كـانْ عـضدهْ مـحمدْ مـايهمِّهْ حَـدْ … بـوخالدْ الـشَّهمْ حـامي بـعَزمِهْ الـدُّولهْ].

ويشير حاكم دبي إلى أنه يعتمد على “بن زايد” في حلّ أصعب الأمور: [عـلـيـهْ دوم إعـتـمادي دايــم بــلا عــد … ويـحـل أصـعب الأمـور بـيسر وسـهوله].

ولم يعرف تفاصيل طلب الحماية من الزواج القسري الذي تقدمت به الأميرة، بحسب ما ذكرت وكالة برس اسوشييشن المحلية.

وتقول التعريفات القانونية الرسمية في بريطانيا، إن الطلب “بعدم التعرض” يحمي من المضايقة أو التهديدات، بينما يفيد “أمر الحماية من الزواج القسري” إذا تم إجبار شخص ما على الزواج، أو كان يعيش بالفعل زواجا قسريا.

وشوهدت الأميرة للمرة الأولى منذ خروجها من دبي الشهر الماضي، في أول جلسة استماع لها في المحكمة في قضية حضانة أولادها.

📸بعد هروبها من زوجها #حاكم_دبي #محمد_بن_راشد .. أول ظهور للأميرة #هيا_بنت_الحسين خلال توجهها للجلسة القضائية الأولى بينهما في #محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء. pic.twitter.com/cKngvWt0hm — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 30, 2019

وبدأت الجلسة بالتحدث إلى الصحفيين والتأكيد على القيود المفروضة على مثل هذه المحاكمات، وأنها جلسة خاصة مغلقة أمام الجمهور العام كما هي العادة في القضايا العائلية.

وحضرت الأميرة هيا الجلسة برفقة محاميتها فيونا شاكلتون والتي كانت وكيلة الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا، فيما ترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.

وبالإضافة إلى جلسة الثلاثاء، ستعقد جلسة أخرى الأربعاء “وهي جلسات تمهيدية والقضية مرشحة لأن تأخذ مدة من الزمن حتى يتم النظر فيها”.

وكان محمد بن راشد كتب قصيدة في هجاء الأميرة هيا بعد الكشف عن هروبها منه، وعنونها بـ”عشتي ومتي”.

ولا تزال قصيدة “عشتي ومتي” المنشورة في 22 يونيو/حزيران، متواجدة على موقع إنستاغرام، والتي تحدث فيها حاكم دبي علنا وبشكل غير مسبوق عن “خيانة، اعتداء، ألاعيب، كذب، إهانة، براهين وإدانة” لشخص لم يسمه بالاسم. ورجحت العديد من وسائل الإعلام وحتى منظمات حقوقية، أنها هجاء موجه بشكل مباشر ضد الأميرة هيا، وقد يشير إلى وجود أزمة حقيقية في العلاقة بين الزوجين.