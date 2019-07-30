بأمرٍ ملكي .. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل بحق مواطن تركي، ما السبب؟؟

نفّذت الداخلية السعودية حكم القتل بحق تركي الجنسية في منطقة الجوف، الثلاثاء، بعد اتهامه بتهريب كمية من حبوب “الأمفيتامين” المحظورة.

وقالت الداخلية في بيان، إن قوات الأمن ألقت القبض على المدعو توران أحمد تاشتان، تركي الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب “الأمفيتامين” المحظورة.

وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وأشارت إلى أنه وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه “صك شرعي” يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا.

وأفاد البيان بأن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.