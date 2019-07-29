نجل سلمان العودة يهاجم ابن سلمان عبر وسم “لأبوك لأبو صهينتك”: من باع القدس بثمن بخس سيبيع الحرمين كذلك

شن عبدالله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، حملة هجوم واسعة على النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان رفضا لسياساته التطبيعية المعلنة مع إسرائيل وخيانته للقضية الفلسطينية وجهره بهذا مؤخرا عندما طلب من الفلسطينيين تلميحا القبول بصفقة القرن أو الصمت.

وشارك نجل العودة في وسم “#لابوك_لابو_صهينتك” للرد على وسم الذباب السعودي “#لابوك_لابو_كضيتك” الذي روج له مغردون وشخصيات سعودية مقربة للنظام للتطاول على الفلسطنيين وسبهم بعد انتشار مقطع لمغنيين فلسطينيين يسبون ابن زايد وابن سلمان.

نقول للذباب الإلكتروني المتصهين.. الذي خان قضايا شعبه وحقوق الناس وقيمهم:#لابوك_لابو_صهينتك — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 29, 2019

وأكد على أن قضية القدس كانت ولا زالت وستبقى أبد الدهر في عمق الحس الشعبي العربي والإسلامي، ومقياس الضمير للإنسان السعودي أيضاً.

قضية القدس..

كانت ولازالت.. وستبقى أبد الدهر في عمق الحس الشعبي العربي والإسلامي.. ومقياس الضمير للإنسان السعودي أيضاً:#لابوك_لابو_صهينتك — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 29, 2019

كما أكد عبدالله العودة على أن الوسم المسيء للفلسطينيين وغيره يقف وراءه كتائب الذباب التي يحركها الديوان الملكي لإشعال الفتنة بين الشعوب استعدادا لتمرير صفقة القرن.

لكي تعرف أن هذا الذباب المأجور يدار صهيونيا وعبر الشركات المشبوهة المعروفة صهيونيا.. فقط لاحظ تلك الوسوم التي يرفعونها ويدعمونها.. ليطعنون فيها بالضمير العربي ويقطعون عمقهم العربي والإسلامي..

لذلك نقول لهم:#لابوك_لابو_صهينتك — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 29, 2019

وفي هجوم على النظام السعودي عامة ومحمد بن سلمان خاصة قال نجل سلمان العودة:”الذي خان القدس وباعها بثمن بخس مع أنه ثالث الحرمين ومسرى المصطفى سيبيع الحرمين كذلك.”

الذي خان القدس وباعها بثمن بخس مع أنه ثالث الحرمين.. ومسرى المصطفى ﷺ .. سيبيع الحرمين كذلك.

الذي يقتل شعبه لأجل تمرير صفقة مشبوهة تباع فيها المقدسات وبيت المقدس.. لن يحمي المسجد النبوي ولا المكي.

التصهين لاحدود له ولاقيم.#لابوك_لابو_صهينتك — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 29, 2019

وأوضح:”الذي يقتل شعبه لأجل تمرير صفقة مشبوهة تباع فيها المقدسات وبيت المقدس لن يحمي المسجد النبوي ولا المكي التصهين لاحدود له ولاقيم.”

واختتم عبدالله العودة تغريداته بالإشارة إلى أن هناك حملة ممنهجة رسمية لقتل الضمير الشعبي في السعودية تجاه قضيتنا الكبرى (فلسطين) لأجل عقد تحالف خطر ومخيف تباع فيه حقوق الشعب ومقدساته وأراضيه لأجل طغمة فاسدة مستنفعة.

هناك حملة ممنهجة رسمية لقتل الضمير الشعبي في السعودية تجاه قضيتنا الكبرى (فلسطين) لأجل عقد تحالف خطر ومخيف تباع فيه حقوق الشعب ومقدساته وأراضيه لأجل طغمة فاسدة مستنفعة..

لذلك سنقول:#لابوك_لابو_صهينتك — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 29, 2019

ويأتي ذلك بعد أيام من تهجم عدد من الفلسطينيين على ناشط سعودي خلال تجوله في القدس قرب المسجد الأقصى، أثناء زيارة كان يقوم بها مع وفد من الصحافيين العرب إلى إسرائيل، التقى بأعضاء الكنيست وبرئيس الوزراء لإسرائيلي بنيامين نتنياهو.