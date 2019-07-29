العمر الحقيقي لاصالة نصري
العمر الحقيقي لاصالة نصري
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أصالة تُعلن موعد حفلها الغنائي بمهرجان صلالة.. يذاع مباشر على تلفزيون سلطنة عمان

كتب وطن
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أعلنت الفنانة عن حفلها الغنائي في مهرجان السياحي، المقامة فعالياته في سلطنة عمان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل تويتر.

ومن المقرر أن يقام الحفل بحسب تغريدة أصالة التي رصدتها (وطن) يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، على مسرح المروج، على أن يذاع الحفل مباشرة على تلفزيون سلطنة عمان.

وفي سياق فني آخر تستعد أصالة لطرح ألبومها الجديد “في قربك” في الفترة الصيفية المقبلة، بعد ألومها الأخير “مهتمة بالتفاصيل” الذي طرح عام 2017، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على مختلف تطبيقات الأغاني وموقع الفيديهات الشهير “يوتيوب”.

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