أصالة تُعلن موعد حفلها الغنائي بمهرجان صلالة.. يذاع مباشر على تلفزيون سلطنة عمان

أعلنت الفنانة أصالة عن حفلها الغنائي في مهرجان صلالة السياحي، المقامة فعالياته في سلطنة عمان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل تويتر.

ومن المقرر أن يقام الحفل بحسب تغريدة أصالة التي رصدتها (وطن) يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، على مسرح المروج، على أن يذاع الحفل مباشرة على تلفزيون سلطنة عمان.

انتظر لقاؤكم احبائي في مهرجان صلاله يوم الخميس ١ أغسطس علي مسرح المروج الساعة ١١ مساءً .. الحفل يذاع مباشر علي تلفزيون سلطنة عمان pic.twitter.com/eBLnU5ZjN7 — Assala (@AssalaOfficial) July 29, 2019

وفي سياق فني آخر تستعد أصالة لطرح ألبومها الجديد “في قربك” في الفترة الصيفية المقبلة، بعد ألومها الأخير “مهتمة بالتفاصيل” الذي طرح عام 2017، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على مختلف تطبيقات الأغاني وموقع الفيديهات الشهير “يوتيوب”.