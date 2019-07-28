محمود عباس يتملق ابن سلمان ببيان رسمي تبرأ فيه من مغنيين فلسطينيين هاجما السعودية والإمارات: “أصوات نشاز”

سارع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمغازلة النظام السعودي وتملق ولي العهد محمد بن سلمان، بإصداره بيانا رسميا هاجم فيه مغنيين فلسطنيين تم تداول أغنية لهما يهاجمان فيها السعودية والإمارات.

وكان مقطع فيديو يظهر مغنييين فلسطينيين في إحدى الحفلات، وهما يسبان السعودية والإمارات والبحرين، ويتهمون تلك الدول بالعمالة لإسرائيل، لاقى تفاعلا واسعا على تويتر.

السلطة الفلسطينية ردت اليوم، الأحد، على ما وصفتها بـ”أصوات النشاز” التي تطاولت على بعض الدول العربية التي وقفت إلى جانب الفلسطينيين، مثمنة موقف القيادة السعودية تجاه الأراضي الفلسطينية وقضية القدس، وذلك بعد يوم من انتشار وسم “باعوا الكضية وشتمونا” الذي أطلقه سعوديون ردا على الأغنية المسيئة للقيادة في المملكة.

وقالت السلطة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: “أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات، الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على أشقائنا العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين لقضية شعبنا الوطنية ولصموده على أرضه، محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات شعبنا وصورته وصورة أشقائنا الناصعة”.

وظهر المغنيان في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بجانب عشرات الشباب، وهما يتباريان في الغناء، وسط عبارات تسب السعودية والإمارات والبحرين، ويتهمان تلك الدول الخليجية، بالعمالة لإسرائيل، وحصد الفيديو اكثر من مليون مشاهدة على تويتر منذ مشاركته.

ولم يعرف الفترة الزمنية التي تم تسجيل فيها هذا الفيديو، ولا مكان تسجيله، لكن يبدو أنه حديث، حيث أشار المغنيان في كلمات أغنيتهم إلى الورشة التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة حول المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي عقدت قبل أسابيع.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسم #باعوا_الكضيه_وشتمونا على تويتر، للرد على كلمات تلك الأغنية.

وجاء ذلك بعد أيام من تهجم عدد من الفلسطينيين على ناشط سعودي خلال تجوله في القدس قرب المسجد الأقصى، أثناء زيارة كان يقوم بها مع وفد من الصحافيين العرب إلى إسرائيل، التقى بأعضاء الكنيست وبرئيس الوزراء لإسرائيلي بنيامين نتنياهو.