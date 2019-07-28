فقدان طالبة عُمانية في أستراليا .. كيف اكتشفوا الأمر بعد شهر من انقطاع الإتصال معها؟

فُقِد التواصل مع طالبة من سلطنة عمان في أستراليا مبتعثة للدراسة بجامعة كوينزلاند.



وناشدت القنصلية العامة للسلطنة في أستراليا الجميع بالتواصل المباشر معها في حالة توفر أي معلومات عن الطالبة عائشة بنت سالم الغيثية.

وأوضحت القنصلية بأنه فقد التواصل مع الطالبة عائشة من قبل أهلها والجامعة والقنصلية منذ أكثر من شهر.

وأفادت القنصلية أن الطالبة كانت في إجازة بين الفصلين لمدة شهر ويفترض أن تباشر الدراسة منذ أسبوع ونظرًا لإخطار الجامعة بعدم عودة الطالبة للدراسة في الفصل الثاني تم التواصل مع أهلها الذين أكدوا انقطاع التواصل مع ابنتهم منذ أكثر من شهر ولذا بدأت إجراءات البحث عنها.