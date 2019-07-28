“شاهد” فضيحة جنسية لرئيس تحرير “اليوم السابع” تهز مصر.. خالد صلاح تعرض للاغتصاب عدة مرات!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بصورة لمحضر شرطة رسمي يكشف عن فضيحة جنسية لرئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” الصحفي خالد صلاح، وثيق الصلة بالأجهزة الأمنية حيث يثبت المحضر تعرضه للاغتصاب أثناء احتجازه عام 2001 أمام مرأى ومسمع جميع المحبوسين.

وأكد ناشطون أن علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، هو من يقف وراء تسريب هذا المحضر القديم في أعقاب حملة الهجوم التي شنتها جريدة “اليوم السابع” ضده مؤخرا.

كما نشر تفاصيل المحضر الذي نشره علاء مبارك على صفحته بتويتر وسارع بحذفه، الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر.

ووفق المحضر والمؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر 2001، فإن صلاح تقدم بشكوى ضد النقيب إيهاب ناجي عبدالرحيم، لإجباره على خلع ملابسه بالكامل وتحريضه لأحد المحبوسين جنائيًا بالاعتداء على موكله جنسيًا.

وأظهر تقرير الطب الشرعي، وفق المحضر المشار إليه أن رئيس تحرير “اليوم السابع” تعرض للممارسة الجنسية من الخلف لعدة مرات، وفي فترات بعيدة ومتعددة.

وتابع التقرير: “وعن الممارسة الأخيرة فقد ثبت عدم وجود أي آثار للمقاومة مما يجزم بأن الممارسة قد تمت برضاء كامل بين الطرفين”.

وكانت صحيفة “اليوم السابع” التي يرأس تحريرها خالد صلاح شنت حملة هجوم ضد علاء مبارك ووصفته بأنه لعبة في يد الإخوان في أعقاب انتقاد الأخير لتصريح نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية التي لوحت فيها بـ “تقطيع” أي معارض لمصر، مثيرة انتقادات على نطاق واسع.