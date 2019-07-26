المطبع السعودي محمد سعود
المطبع السعودي محمد سعود
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بعد بصقه في وجه المطبع السعودي محمد سعود.. الاحتلال الاسرائيلي يبعد فتى فلسطيني 14 يوماً عن القدس

كتب وطن
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قالت وسائل إعلام فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أبعدت الفتى الفلسطيني ، مالك النابلسي (14 عاما)، عن المسجد الأقصى لمدى 14 يوما، إثر قيامه بالبصق على المدون السعودي، .

واعتقلت السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس، ثلاثة شبان فلسطينيين ، وسلمت استدعاءات لآخرين ولمصور صحفي، بتهمة “مهاجمة المدون السعودي محمد سعود أثناء جولة قام بها الأخير في المسجد الأقصى”. ووفقا لمدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، فقد شنت القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات والاستدعاءات للشبان الفلسطينيين ، بناء على شكوى مقدمة من قبل المدون السعودي للشرطة الإسرائيلية.

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