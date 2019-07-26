سوق الدواجن في مصر
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أدوية منع الحمل تختفي بشكل مفاجئ من الصيدليات المصرية.. تفاصيل “مرعبة” وشائعات تكشف المستور فما علاقة مزارع الدجاج

كتب وطن
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أثارت أنباء استخدام أدوية في المصرية، اليوم الجمعة، موجة جدل واسعة، في .

ومن جانبه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، للمرة الثانية، في بيانه لرصد الشائعات والرد عليها، خلال الفترة من 18 وحتى 26 يوليو/ تموز الجاري، ما تم تداوله، مشيرا في بيان أن الحكومة المصرية تنفي تلك الأنباء بشكل قاطع.

وقال المركز “إنه بالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة سابقا في التقرير رقم (146)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي”.

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Friday, July 26, 2019

وأشار المركز إلى أن “وزارة الزراعة أكدت عدم استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بمحافظات الجمهورية ملتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن حرصا على صحة وسلامة المواطن”.

وأضافت أن “كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية”.

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