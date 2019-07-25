“أخرسوا حمد المزروعي”.. إماراتيون يطالبون حكومتهم بردع “أبو جهل” الإماراتي: يثير الفتنة والمساس بالأعراض
دشن إماراتيون بموقع التواصل تويتر وسما لاقى تفاعلا واسعا حمل عنوان “#اخرسوا_حمد_المزروعي”، طالبوا فيه حكومتهم بضرورة التدخل لإيقاف هذا المغرد البذيء الذي شوه صورة الشعب الإماراتي ببذاءته وخوضه في أعراض مخالفيه بقذارة منقطعة النظير.
ودونت مئات التغريدات تحت الوسم الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الإمارات، وانصبت تعليقات الإماراتيين على ضرورة تدخل الحكومة لوقف حمد المزروعي الذي شوه صورة الإمارات والإماراتيين، مؤكدين أن حسابه مثير للفتنة والمساس بالأعراض.
“يشوه صورة الإمارات حكومة وشعب”
وأكد أحد النشطاء أن المزروعي لا ينتمي إلى قبيلة المزروعي وتم تجنيسه بهذا الاسم والقبيلة المزورة، وأنه يعمل تحت السلطة وحماية خاصة له، لافتا إلى أنه رجل يكره كل البلدان العربية.
فيما قال الناشط الإماراتي المعروف عبدالله الطويل إن حمد المزروعي يتمتع بغطاء أمني وغير صحيح القول بأن محمد بن زايد من يغرد في الحساب ولكن هو يتبع مباشرة للجهاز الأمني في أبوظبي، مضيفا:”ومن هنا نطالب شرفاء الحكومة للتدخل”
وكتبت ماريا الحارثية:”هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه، وإلا فشعب الامارات الشقيق منه براء نتمنى من الحكومة الاماراتية لجمه، اذ لا يعقل أن يتطاول أحد مواطنيها على جيرانها الخليجيين ولا تحرك ساكنا”
مشاركة عُمانية
وكتب مغرد عُماني معلقا ضمن الوسم:”لو كان شخص عماني يتحدث عن الامارات لأسكتناه نحن العمانيين قبل الحكومه ولاكن يبدو ان حكومتهم يعجبها الامر شخص يجلس مع قادة ومسؤلين ويخرج منه هذا الكلام دائماً بدون اي حساب هل تضنون ان القاده لا يعلمون!”
وقال سعيد المعشني من عمان:”تركه يسرح ويمرح بالبذاءات على القريب والبعيد خطأ كبير يالجار الشقيق ووجب إخراسه للأبد وإبعاده عن الساحة فقد تجاوز كثيرا وضرره أكثر من نفعه”
وكتب أيضا العُماني أحمد جداد الكثيري:”أتمنى من الله العزيز القدير بأن يتم إسكات كل صوت نشاز نتن زارع للفتن هاتك للأعراض مخل بالآداب العربيه والاسلاميه السمحه في كل دوله من دول الخليج العربي”
“المزروعي ودحلان”
والمغرد الإماراتي “حمد المزروعي”، هو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات.
واشتهر صبي “ابن زايد” بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية في تغريداته، دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.
واشتهر “المزروعي” بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته، حتى أنهم خصصوا له قبل مدة وسم “#راعي_الخنازير بعد تداول صورة له مع خنازير برية تم اصطيادها، مؤكدين أن الوصف ينطبق عليه تماما فهو يدعو للدياثة ويشترك مع الخنزير في خبثه وتصرفاته القذرة.
وتنصب تغريدات المزروعي على مهاجمة الثلاثي (قطر والكويت وسلطنة عُمان) خاصة بعد الأزمة الخليجية ورفض الكويت وعُمان الانحياز لقادة الحصار.