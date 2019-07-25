“أخرسوا حمد المزروعي”.. إماراتيون يطالبون حكومتهم بردع “أبو جهل” الإماراتي: يثير الفتنة والمساس بالأعراض

دشن إماراتيون بموقع التواصل تويتر وسما لاقى تفاعلا واسعا حمل عنوان “#اخرسوا_حمد_المزروعي”، طالبوا فيه حكومتهم بضرورة التدخل لإيقاف هذا المغرد البذيء الذي شوه صورة الشعب الإماراتي ببذاءته وخوضه في أعراض مخالفيه بقذارة منقطعة النظير.

استمرار الغطاء الحكومي على المغرد #حمد_المزروعي هو سقوط أخلاقي كبير يُحسب علينا، وبنفس الوقت أعلم بأنك هناك فئات كثيرة ترفض تلك التغريدات لذا وجب قرع الجرس لتقوموا بأخذ موقف إما بإخراسه وإما بتأديبه !

فليس من أخلاق #الإماراتي الخوض في الأعراض ياسادة@uae_3G #أخرسوا_حمد_المزروعي pic.twitter.com/MZoqnRlnKv — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) July 25, 2019

ودونت مئات التغريدات تحت الوسم الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الإمارات، وانصبت تعليقات الإماراتيين على ضرورة تدخل الحكومة لوقف حمد المزروعي الذي شوه صورة الإمارات والإماراتيين، مؤكدين أن حسابه مثير للفتنة والمساس بالأعراض.

حساب يبث الكراهية

ويثير الفتنة والمساس بالاعراض



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#أخرسوا_حمد_المزروعي pic.twitter.com/J7mA4txj3y — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) July 25, 2019

انا كأماراتيه اشوفه انه انسان تافه جداً ويفشل واتمنى الحكومه تستكه لان الفاظه ماتمثلنا الحمدلله زايد ماربانا عالطفاسه وقله الادب #اخرسوا_حمد_المزروعي — سّ'✨ 🇦🇪 (@s_Alawadhi1992) July 25, 2019

“يشوه صورة الإمارات حكومة وشعب”

حمد المزروعي يشوه صورة الاما آت حكومة وشعب #اخرسوا_حمد_المزروعي — بالبونط العريض (@Rashid16597640) July 25, 2019

#أخرسوا_حمد_المزروعي

حسبنا الله ونعم الوكيل

متى سوف يسكت نباح هذا الكلب — 🅱🅰🅽🅳🅰🆁 🇴🇲 (@OmaniBandar) July 25, 2019

وأكد أحد النشطاء أن المزروعي لا ينتمي إلى قبيلة المزروعي وتم تجنيسه بهذا الاسم والقبيلة المزورة، وأنه يعمل تحت السلطة وحماية خاصة له، لافتا إلى أنه رجل يكره كل البلدان العربية.

#اخرسوا_حمد_المزروعي

هذا لا ينتمي الى قبيلة المزروعي تم تجنيسه بذا الاسم والقبيله المزوره يعمل تحت السلطه وحمايه خاصه له

رجل يكره كل بلدان العربيه — ‏أّلَنِأّدِر أّلَروِأّحٌيِّ (@AlRawahi93_Oman) July 25, 2019

فيما قال الناشط الإماراتي المعروف عبدالله الطويل إن حمد المزروعي يتمتع بغطاء أمني وغير صحيح القول بأن محمد بن زايد من يغرد في الحساب ولكن هو يتبع مباشرة للجهاز الأمني في أبوظبي، مضيفا:”ومن هنا نطالب شرفاء الحكومة للتدخل”

وكتبت ماريا الحارثية:”هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه، وإلا فشعب الامارات الشقيق منه براء نتمنى من الحكومة الاماراتية لجمه، اذ لا يعقل أن يتطاول أحد مواطنيها على جيرانها الخليجيين ولا تحرك ساكنا”

هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه، وإلا فشعب الامارات الشقيق منه براء

نتمنى من الحكومة الاماراتية لجمه، اذ لا يعقل أن يتطاول أحد مواطنيها على جيرانها الخليجيين ولا تحرك ساكنا #اخرسوا_حمد_المزروعي — ماريا الحارثية (@MariaAlharthy) July 25, 2019

مشاركة عُمانية

وكتب مغرد عُماني معلقا ضمن الوسم:”لو كان شخص عماني يتحدث عن الامارات لأسكتناه نحن العمانيين قبل الحكومه ولاكن يبدو ان حكومتهم يعجبها الامر شخص يجلس مع قادة ومسؤلين ويخرج منه هذا الكلام دائماً بدون اي حساب هل تضنون ان القاده لا يعلمون!”

لو كان شخص عماني يتحدث عن الامارات لأسكتناه نحن العمانيين قبل الحكومه ولاكن يبدو ان حكومتهم يعجبها الامر شخص يجلس مع قادة ومسؤلين ويخرج منه هذا الكلام دائماً بدون اي حساب هل تضنون ان القاده لا يعلمون! #اخرسوا_حمد_المزروعي — نضال (@Niidall1) July 25, 2019

وقال سعيد المعشني من عمان:”تركه يسرح ويمرح بالبذاءات على القريب والبعيد خطأ كبير يالجار الشقيق ووجب إخراسه للأبد وإبعاده عن الساحة فقد تجاوز كثيرا وضرره أكثر من نفعه”

#اخرسوا_حمد_المزروعي

تركه يسرح ويمرح بالبذاءات على القريب والبعيد خطأ كبير يالجار الشقيق ووجب إخراسه للأبد وإبعاده عن الساحة فقد تجاوز كثيرا وضرره أكثر من نفعه…..



وتظل الإمارات🇦🇪 في قلوبنا…. 🌹 — @ سـعيـﮯد آلمـعشـنيـﮯ🇴🇲 (@D_O_F_A_R) July 25, 2019

وكتب أيضا العُماني أحمد جداد الكثيري:”أتمنى من الله العزيز القدير بأن يتم إسكات كل صوت نشاز نتن زارع للفتن هاتك للأعراض مخل بالآداب العربيه والاسلاميه السمحه في كل دوله من دول الخليج العربي”

أتمنى من الله العزيز القدير بأن يتم إسكات كل صوت نشاز نتن زارع للفتن هاتك للأعراض مخل بالآداب العربيه والاسلاميه السمحه في كل دوله من دول الخليج العربي..



وأولهم @uae_3G#اخرسوا_حمد_المزروعي — احمد جداد الكثيري (@Ahmed_Gedad) July 25, 2019

“المزروعي ودحلان”

إن ذكرنا حمد المزروعي تذكرنا محمد دحلان وعرفنا إن جد الكلاب واحد والكلاب المسعورة تنبح ليل ونهار ويصعب إخراسها ، والأفضل نقول نعوذ بالله من الكلاب وأحفاد الكلاب المزروعي ودحلان .

#أخرسوا_حمد_المزروعي — فيصل (@21fesal21) July 25, 2019

والمغرد الإماراتي “حمد المزروعي”، هو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات.

واشتهر صبي “ابن زايد” بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية في تغريداته، دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.

واشتهر “المزروعي” بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته، حتى أنهم خصصوا له قبل مدة وسم “#راعي_الخنازير بعد تداول صورة له مع خنازير برية تم اصطيادها، مؤكدين أن الوصف ينطبق عليه تماما فهو يدعو للدياثة ويشترك مع الخنزير في خبثه وتصرفاته القذرة.

وتنصب تغريدات المزروعي على مهاجمة الثلاثي (قطر والكويت وسلطنة عُمان) خاصة بعد الأزمة الخليجية ورفض الكويت وعُمان الانحياز لقادة الحصار.