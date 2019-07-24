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هذه حقيقة سحب جنسية المتصهين السعودي “محمد سعود” بأمر الملك سلمان

كتب خاص "وطن"
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تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبرا مزعوما يفيد بإصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا يقضي بسحب جنسية المواطن والإعلامي السعودي عقب زيارة أجراها إلى دولة الإسرائيلي وطرده من مدينة المحتلة بسبب زيارته التطبيعية.

وكان عدد من الحسابات الشهيرة التي نقلت هذه المعلومة، هو شمعون آران مراسل هيئة البث الإسرائيلية، الذي زعم أن الملك سلمان أصدر توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من الإعلامي السعودي محمد سعود.

ولاحقا، نقل موقع “عمون” عن مصدر سعودي تأكيده عدم صحة ما يجري تداوله حول سحب جنسية محمد سعود، مشيرا إلى أن ما يجري نقله من اخبار في عدد من وسائل الاعلام حول اصدار العاهل السعودي توجيهات بسحب الجنسية ليست إلا شائعات غير صحيحة.

يذكر أن فلسطينيون طردوا أمس الاثنين، الإعلامي السعودي محمد سعود من المسجد المبارك، خلال زيارة وفد الصحفيين والناشطين العرب الذين يزورون إسرائيل.

وبينت مقاطع فيديو، الشبان وهم يبصقون ويقذفون الإعلامي السعودي بالكراسي والأحذية، فيما كان يرتدي عباءة تدلل على هويته الخليجية.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول وفد يضم ستة إعلاميين إلى المحتلة من دول عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية علنية بتل أبيب وسط إسرائيل.

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