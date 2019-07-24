ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
Asideالهدهد

ناصر الدويلة يحذر من كارثة “محتملة” في الكويت.. ويفجر مفاجأة عن علي عبدالله صالح و”داعش”

كتب خاص "وطن"
0

حذر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ، من كارثة محتملة في خاصة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه من المحتمل أن تنشط خلايا داعش في الكويت للضغط على الموقف الكويتي، لافتا إلى أن داعش أنها أداة طيعة للأنظمة المخابراتيه في المنطقة.

وضرب السياسي الكويتي مثلا لذلك في اليمن أيام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح:”كما يعلم الجميع أن علي عبدالله صالح كان يستخدم داعش في اليمن وغيره يستخدمها أيضا في العراق والشام وغيرها فانتبهوا وخذوا حذركم والحافظ الله سبحانه”

وفي سياق آخر وصف “الدويلة” الموقف في الخليج بالفكاهي قائلا:”فقد انكشفت عورة ترامب  وحاملة طائراته وأساطيله وأساطيل العمة إلزابيث ما حمت الملاحة في الخليج وطلع ترامب خراط حكي أو كما يقول البدو ” جراب فساء “”

وتابع في تغريدته:”وروحت العجم بطائرات القوة العظمى وسفن بريطانيا العظمى ولا تزال السعودية العظمى تتعرض لقصف فروخ ايران”

وتشهد المنطقة توترا غير مسبوق في تاريخها في ظل الصراع الإيراني ـ الأمريكي    من جهة، وأزمة دول الحصار وقطر من جهة أخرى.

قد يعجبك ايضا
تقارير

بينما النّار بدأت تشتعل في الخليج .. تحليل يكشف أسباب التواجد العسكري الأمريكي في…

الهدهد

بعدما لم تجد تغريداته صدى.. أنور قرقاش يصرخ بأعلى صوته: علي “الطلاق”…

الهدهد

كاتب سعودي “متصهين” يدعو إسرائيل إلى ترحيل الفلسطينيين إلى وطنهم الحقيقي…

الهدهد

قنبلة .. “الشاهين” العُماني يفضح وكالة “بلومبيرغ” وموظفيها في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.