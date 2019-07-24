ناصر الدويلة يحذر من كارثة “محتملة” في الكويت.. ويفجر مفاجأة عن علي عبدالله صالح و”داعش”

حذر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، من كارثة محتملة في الكويت خاصة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه من المحتمل أن تنشط خلايا داعش في الكويت للضغط على الموقف الكويتي، لافتا إلى أن داعش أنها أداة طيعة للأنظمة المخابراتيه في المنطقة.

من المحتمل ان تنشط داعش في الكويت للضغط على الموقف الكويتي و قد اثبتت داعش انها اداة طيعه للانظمه المخابراتيه في المنطقه و كما يعلم الجميع ان علي عبدالله صالح كان يستخدم داعش في اليمن و غيره يستخدمها ايضا في العراق و الشام و غيرها فانتبهوا و خذوا حذركم والحافظ الله سبحانه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 23, 2019

وضرب السياسي الكويتي مثلا لذلك في اليمن أيام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح:”كما يعلم الجميع أن علي عبدالله صالح كان يستخدم داعش في اليمن وغيره يستخدمها أيضا في العراق والشام وغيرها فانتبهوا وخذوا حذركم والحافظ الله سبحانه”

وفي سياق آخر وصف “الدويلة” الموقف في الخليج بالفكاهي قائلا:”فقد انكشفت عورة ترامب وحاملة طائراته وأساطيله وأساطيل العمة إلزابيث ما حمت الملاحة في الخليج وطلع ترامب خراط حكي أو كما يقول البدو ” جراب فساء “”

الموقف في الخليج فكاهي فقد انكشفت عورة ترامب و حاملة طائراته و اساطيله و اساطيل العمة إلزابيث ما حمت الملاحه في الخليج و طلع ترامب خراط حكي او كما يقول البدو " جراب فساء " و روحت العجم بطائرات القوة العظمى و سفن بريطانيا العظمى و لا تزال السعودية العظمى تتعرض لقصف فروخ ايران — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 23, 2019

وتابع في تغريدته:”وروحت العجم بطائرات القوة العظمى وسفن بريطانيا العظمى ولا تزال السعودية العظمى تتعرض لقصف فروخ ايران”

وتشهد المنطقة توترا غير مسبوق في تاريخها في ظل الصراع الإيراني ـ الأمريكي من جهة، وأزمة دول الحصار وقطر من جهة أخرى.