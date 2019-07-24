في قرار مفاجئ .. ملك الأردن يعزل قائد الجيش ويخلفه بجنرال من “القبات الزرقاء”

أكدت وسائل إعلام أردنية صدور أمر ملكي بتعيين اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 24 – 7 – 2019 خلفا للفريق محمود الفريحات.

كما نص الأمر الملكي على إحالة الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 24 – 7 – 2

والحنيطي لواء طيار شغل منصب قائد سلاح الجو الملكي منذ صدور الارادة الملكية السامية بتعيينه بتاريخ 22-12-2016.

وبذلك يكون الحنيطي أول قائد جيش بتاريخ الأردن من «القبات الزرقاء».