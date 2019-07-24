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في قرار مفاجئ .. ملك الأردن يعزل قائد الجيش ويخلفه بجنرال من “القبات الزرقاء”

كتب وطن
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أكدت وسائل إعلام أردنية صدور أمر ملكي بتعيين رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 24 – 7 – 2019 خلفا للفريق محمود الفريحات.

كما نص الأمر الملكي على إحالة الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 24 – 7 – 2

والحنيطي لواء طيار شغل منصب قائد سلاح الجو الملكي منذ صدور الارادة الملكية السامية بتعيينه بتاريخ 22-12-2016.

وبذلك يكون الحنيطي أول قائد جيش بتاريخ من «القبات الزرقاء».

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