ضبط أمير سعودي يشتري مخدرات في بيروت
ضبط أمير سعودي يشتري مخدرات في بيروت
الهدهد

سقوط أمير سعودي في لبنان بيد الأمن بينما كان يقوم بصفقة لشراء كمية كبيرة من الكبتاغون!

كتب وطن
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ضبطت السلطات اللبنانية أميراً سعودياً بتهمة شراء مخدرات في العاصمة بيروت.

وأكدت إذاعة “ الحر” -محسوبة على حزب القوات اللبنانية، التي يرأسها سمير جعجع-، أن الأمن العام أوقف أميرا سعوديا، لم تسمه، كان في طريقه لشراء كمية من المخدرات من .

وأكدت أن “الأمير السعودي الموقوف كان سيقوم بصفقة لشراء كمية كبيرة من الكبتاغون، لإخراجها من لبنان، وتم توقيفه على أحد حواجز الأمن العام المحيطة بالضاحية”.

ولم توثق الإذاعة متى حصل ذلك، ومن هو الأمير السعودي، وما إن كانت السلطات أفرجت عنه أم لا.

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