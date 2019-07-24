أزالوا نصف رأسه .. شاهد| وفاة ملاكم روسي تلقى ضربات قاتلة من منافسه!

توفي الملاكم الروسي مكسيم داداشيف متأثرا بجراحه بعد إزالة “الجانب الأيمن من الجمجمة” من قبل الجراحين لتخفيف تورم المخ الذي عانى منه نتيجة الضربات القوية المتتالية التي تلقاها في رأسه خلال نزاله ضد الملاكم البورتوريكي سابريل ماتياس، يوم السبت الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن.

وناضل داداشيف (28 عاما) على مدار 11 جولة كاملة تلقى خلالها ضربات عنيفة متكررة في الرأس دون أن يسقط أو يستسلم رغم وضوح تأثره بالضربات، مما اضطر مدربه بودي ماكغريت إلى طلب إنهاء المباراة.

Russian boxer Maxim Dadashev (28) has died from injuries suffered during Friday's fight.

Heart-breaking 😥

(Video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting) #RIP #Boxer #Russia pic.twitter.com/NGNSBfnuPj — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) July 23, 2019

وبعد إعلان الحكم انتهاء النزال لصالح منافسه انهار داداشيف وفقد وعيه، لينقل إلى المستشفى حيث جرى إدخاله إلى غرفة العمليات لإزالة تجمع دموي (نتيجة الضربات العنيفة) في الرأس أحدث تلفا في دماغه.

وفشلت العملية الجراحية في إنقاذ حياة الملاكم الروسي الذي دخل في غيبوبة بعدها، قبل أن تعلن وكالة الأنباء الروسية “تاس” وفاته اليوم الثلاثاء.

وتعد هزيمة داداشيف أمام ماتياس (الذي لم يهزم مطلقا) هي الأولى في مسيرته الاحترافية برياضة الملاكمة، حيث خاض 13 نزالا فاز فيها جميعا.

ولقي خبر وفاة الملاكم الشاب اهتماما عالميا كبيرا، وشكل صدمة في عالم اللعبة خاصة أنه من الملاكمين الأقوياء حيث فاز في 11 نزالا بالضربة القاضية.