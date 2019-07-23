مبعوث ترامب للشرق الأوسط ممتن جدا لوزير خارجية البحرين بعد “تصريحات مخزية” عن المقاومة الفلسطينية: “شكرا لك”

وجه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة جيسون غرينبلات، الشكر لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، بسب تصريحاته الأخيرة المهاجمة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس وحركات الجهاد معتبرا أنهم حجر العسرة في إقامة السلام المزعوم بين الفلسطينيين والاحتلال.

وقال “غرينبلات” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “شكراً لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد لقوله الحقيقة”

Thanks to FM @khalidalkhalifa for speaking truth: “If it wasn’t for Iran being present- Iranian soldiers, money, support for Hamas & jihadis that take control of Gaza- we'd have been much closer to achieving a better peace btwn Palestinians & Israelis…” https://t.co/t5P457V1oO — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) July 22, 2019

ونقل على لسانه ما نصه:”لولا وجود إيران والجنود الإيرانيين، والدعم المالي، والدعم لحماس والجهاديين الذين يسيطرون على غزة لكنا أقرب بكثير من تحقيق سلام أفضل بين الفلسطينيين والاسرائيليين”.

وتسببت تغريدة مبعوث الرئيس الأميركي للمنطقة في موجة غضب واسعة وهجوم على الوزير البحريني المتصهين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن، الخميس، أنه التقى بشكل علني نظيره البحريني بواشنطن، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

وفي يونيو أعلن وزير خارجية البحرين في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تشكل جزءاً من “تراث هذه المنطقة تاريخيا” وأن “للشعب اليهودي مكانا بيننا”.

حديث الوزير البحريني جاء في مقابلة مع مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة على هامش مؤتمر المنامة الذي أطلق خلاله الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية الهادفة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”.