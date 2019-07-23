فوز الفهد
فوز الفهد
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شاهد| تداول فيديو جنسي للفاشينيستا الكويتية فوز الفهد .. ما حقيقته؟

كتب وطن
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بعد حوالي 3 أشهر من تداول مقطع على أنه للفاشينيستا الكويتية مع أحد الشباب داخل سيارة، خرجت الفنانة وردّت على المزاعم، عبر نشرها لتغريدات المحامي الخاص بها، والتي تثبت براءتها من التورط في هذا الفيديو.

وقال المحامي الكويتي حسين العصفور في تغريدة له على موقع ”تويتر“: ”بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالأداب قبل ٣ أشهر المحكمه تقضي بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ“.

وتابع: ”يجب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو والنشر بأسمائهم، الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصيه أخرى ما الفائدة من وراء ذلك !؟“.

وتوعدت فوز كل من ساهم في نشر هذا الفيديو المخل ونسبه لها بمحاسبته، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنه تم فبركة هذا الفيديو وتركيب صوتها على هذا المقطع، وأنها لن تتنازل عن حقها، خاصة أن من فعل ذلك كان يقصد النيل من شرفها وسمعتها.

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