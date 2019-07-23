الحوثيون حولوا قاعدة الملك خالد الجوية إلى “ملطشة”.. هذه تفاصيل الهجوم الرابع في غضون أيام ضد أكبر القواعد الجوية السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون”، الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير جنوب السعودية.

وحسب ما أعلن موقع “المسيرة نت” التابع للجماعة الحوثية المدعومة من قبل إيران، فأن سلاح الجو المسير نفذ صباح اليوم، عملية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير جنوب السعودية.

ونقل عن الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “الطيران المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير مستهدفا رادارات ومواقع عسكرية أخرى”.

وقال العميد سريع إن الطائرات أصابت أهدافها بدقه عالية.

وأشار إلى “أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غاره جوية”.

وهذه العملية هي الرابعة منذ منتصف الشهر الحالي التي يستهدف فيها سلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية.