“شاهد” هكذا ردت الشيخة موزا على سؤال مفاجئ وغير متوقع.. كيف أصبحت أميرة؟

راج على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للشيخة موزا والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ظهرت في لقاء “عفوي” مع طلاب مدرسة في ماليزيا يدعمها برنامج “علم طفلا” التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع التي ترأسها الشيخة القطرية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ولفت الانتباه سؤال أحد الأطفال العفوي للشيخة موزا “كيف أصبحت أميرة؟”، لتجيب والدة أمير قطر “أصبحت أميرة بأن تزوجت من أمير”.

واستكملت الشيخة موزا حوارها مع الأطفال اللاجئين التي جاءت لدعمهم وتشجيعهم، ودار الحديث عن الهوايات المفضلة والأطعمة المفضلة كذلك.

وزارت الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، في أبريل الماضي مدرستين من أصل 131 مركزا تعليميا في ماليزيا يدعمها برنامج “علم طفلا” التابع للمؤسسة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث اطلعت سموها خلال الزيارة على الإنجازات التي تحققت في المدرستين.

وانضمت الشيخة القطرية إلى كرنفال نظمته مدرسة مركز صحابات للدعم، التي تضم طلابا لاجئين من 17 دولة، بمشاركة حوالي 300 طفل، وتضمن الكرنفال نشاطات رياضية مختلفة وعرضا للأعمال اليدوية والفنية لطلاب المدرسة.

وقالت”من الواضح مما رأيته هنا في ماليزيا أن التعليم الابتدائي النوعي يمكن أن يغير حقا حياة الطفل”.

وأضافت “إن تزويد اللاجئين بالمعرفة والمهارات يعني أيضا توفير إمكانية أن يكونوا موارد بشرية في البلدان المستضيفة، وقوة عمل تدعم لاحقا إعادة بناء بلدانهم الأصلية. وإنني لفخورة بالعمل الذي يتم إنجازه هنا. وبهذه المناسبة، أعرب عن جزيل الشكر لماليزيا وشعبها على مساعدة هؤلاء الأطفال في الحصول على حياة أفضل”.