شاهد| قبل وفاتها الصادمة لمتابعيها .. آخر ظهور للإعلامية البحرينية صابرين بورشيد

نشر ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مشاهد قالوا إنها الأخيرة للإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، التي رحلت عن عالمنا الاثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت متابعات لصابرين قد فاجأنها باحتفالهن بعيد ميلادها، وهي في المستشفى، في آخر ظهور لها قبل وفاتها.

ولم تظهر صابرين بشخصها في مقطع الفيديو خلال الاحتفال، لكنها ظهرت في آخر تعليق لها في أبريل/نيسان عبر حسابها في ”سناب شات“، قبل مغادرتها إلى خارج البحرين للعلاج، تطمئن الجميع عن صحتها.

وكان “أحمد بورشيد” والد الإعلامية الراحلة أعلن سابقاً أنها أصيبت بــ3 أورام رأسها في الجانب الأيسر من الرأس.

وكان والد بورشيد ناشد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته.

وفور الإعلان عن وفاة الاعلامية صابرين بورشيد، تصدّر هاشتاغ باسمها موقع “تويتر”، إذ أبدى مغرّدون صدمتهم وحزنهم لرحيل ابنة الـ33 عاماً، داعين لها بالرحمة.