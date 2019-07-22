رغم حالة الغليان بالمنطقة.. كاتب عُماني يؤكد: لن يحدث شيء في الخليج قبل شهر أكتوبر

علق الكاتب العُماني البارز زكريا المحرمي، على تطورات الخليج المتصاعدة والوضع المشتعل بمياهه وقال إنه رغم اشتعال الوضع فإنه لن يحدث شيء بالخليج قبل شهر أكتوبر.

وأرجع “المحرمي” وجهة نظره هذه إلى موعد انتخابات الإعادة الإسرائيلية.

وأوضح في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”فنتنياهو لا يريد مواجهة الناخب الصهيوني الجبان وقد تسبب في إمطار إيران وحزب الله لبيته بالصواريخ”

لن يحدث شيء في الخليج قبل شهر أكتوبر موعد انتخابات الإعادة الإسرائيلية؛ فنتنياهو لا يريد مواجهة الناخب الصهيوني الجبان وقد تسبب في إمطار إيران وحزب الله لبيته بالصواريخ؛ يبدو أن رياح هذا الخريف ستعصف بكثير من الأوراق المحترقة في المنطقة!! — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 22, 2019

واختتم الكاتب العُماني تغريدته بالقول:”يبدو أن رياح هذا الخريف ستعصف بكثير من الأوراق المحترقة في المنطقة!”

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بعد أن تخلت إيران عن التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي ردا على انسحاب الرئيس الأميركي من هذا الاتفاق وفرضه عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وتفاقمت الأزمة عقب إسقاط إيران مؤخرا طائرة أميركية مسيرة قالت إنها اخترقت أجواءها فيما أكد الجيش الأميركي أنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

ويوم الجمعة الماضي بلغ التوتر ذروته عندما احتجز الحرس الثوري ناقلتي نفط بريطانيتين، اقتاد إحداهما لميناء محلي وأخضع طاقمها للتحقيق، فيما أفرج عن الأخرى.

وبدت هذه الخطوة بمثابة رد على استمرار احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق الذي يتبع للحكومة البريطانية.

وطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التوتر.