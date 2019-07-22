تغريدة أمير سعودي من العائلة الحاكمة عن فتاوى “التطبيل” تثير ضجة واسعة .. فماذا قال؟

لاقت تغريدة لأمير سعودي من العائلة الحاكمة انتقد فيها الفتاوى المثيرة والغريبة لعلماء المملكة، تفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

الأمير خالد بن سطام آل سعود وعلى غير العادة، خرج يغرد خارج السرب ويهاجم مشايخ المملكة الذين جاءوا بفتاوى غريبة تتفق مع رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الجديدة.

وقال الأمير سطام في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن هناك أمرًا ملكيًا باقتصار الفتوى على هيئة كبار العلماء في المملكة، لكن ذلك غير معمول به.

وكتب: “أصبح الأمر لا يطاق. هناك أمر ملكي أن تقتصر الفتوى على هيئة كبار العلماء وأصبح من الواجب تفعيله”.

أصبح الأمر لا يطاق

هناك أمر ملكي ان تقتصر الفتوى على هيئة كبار العلماء وأصبح من الواجب تفعيله

أصبحنا نسمع كل يوم شخص يفتي لنا وأغلبهم ليسوا من أهل الإختصاص ومنهم سفهاء حتى خرج كاتب يتحدث عن الحدود هل سنسمع قريبا أحدهم يقول أن الخمر حلال وهناك خلاف عليها ؟ — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) July 21, 2019

وأضاف “أصبحنا نسمع كل يوم شخص يفتي لنا وأغلبهم ليسوا من أهل الاختصاص ومنهم سفهاء، حتى خرج كاتب يتحدث عن الحدود”.

وتابع “هل سنسمع قريبًا أحدهم يقول إن الخمر حلال وهناك خلاف عليها؟”.

ولاقت تغريدة الأمير السعودي المعروف بولائه لابن سلمان تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، وفي نفس الوقت استغراب الكثيرين حيث أنه معروف بتطبيله الدائم للنظام.

وكانت هيئة الترفيه، التي يرأسها حاليًا تركي آل الشيخ، أثارت جدلًا واسعًا في السعودية بعد تنظيمها ورعايتها فعاليات اعتبرت خادشة للحياء، ومتناقضة تمامًا مع الدين الإسلامي الذي تعتبره المملكة الدين الرسمي لها.

وذهب مشايخ الديوان الملكي وعلماء المملكة لتحليل أمور كثيرة كانت محرمة في السابق، وأصبح هؤلاء المشايخ يهرولون لإرضاء محمد بن سلمان حتى لو على حساب الدين.

