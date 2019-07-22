الإمارات تُطلق “المزروعي” للنُباح على عُمان للتغطية على احتجاز إيران لسفينة “تهريب” إماراتية .. والعُمانيون بالمرصاد

اعتبر مغرّدون عُمانيون أن المغرّد البذيء المدعو “حمد المزروعي” – المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد-، وغيره من الكُتّاب الإماراتيين، يحاولون التغطية على احتجاز إيران للسفينة الإماراتية MT RIAH، من خلال التطاول على سيادة سلطنة عمان ومهاجمتها بدعوى أن الناقلة البريطانية التي احتجزتها طهران الجمعة، كانت ترسو في المياه العُمانية.

وكانت إيران احتجزت السفينة الإماراتية MT Riah وسارعت أبوظبي إلى نفي ملكيتها بعدما تبيّن أنها تقوم بترهيب مليون لتر من الوقود.

وأكد نُشطاء عُمانيون أن “المزروعي” كان يخصص تغريداته للهجوم على قطر وتخوينها، إضافةً الى طعنه في الأعراض، لكنّه تلقى تعليمات في الفترة الأخيرة بتحويل مساره ناحية سلطنة عُمان، متوقعين أن تزيد تغريداته المسيئة للسلطنة في الايام القادمة.

وغرّد “المزروعي” الأحد، محاولاً تحميل عُمان مسؤولية احتجاز إيران للناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو”.

وزارة النقل البريطانية تنشر عبر حسابها بـ. تويتر خارطة تؤكد أن عملية الاستيلاء على الناقلة ستينا إمبيرو تمت في المياه الإقليمية العُمانية … pic.twitter.com/MPviKoKsnA — حمد المزروعي (@uae_3G) July 21, 2019

غير أن المغرّدين العُمانيين كان لهم كلمة، وصفعوا “المزروعي” بردودٍ لاذعة، محذرين إياه وغيره من الذباب الإلكتروني من الإستمرار في التطاول على السلطنة.

وفي هذا الإطار رصدت “وطن” جانباً من ردود المغردين العُمانيين على “المزروعي”.

٣. خبر احتجاز إيران لسفينة إماراتية نشرته عدد من المواقع الأجنبية وللعلم كانت هذه السفينة تهرب الوقود ولا يستبعد أنه كانت تستخدم لتهريب أشياء أخرى

ولهذا اعطيت الأوامر لحمد المزروعي وشلته لتخوين عُمان والهجوم علينا بكل وقاحة وقذارة. pic.twitter.com/X5PcbBTHXX — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) July 21, 2019

السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياههاالإقليمية.وتتطلع إلى قيام ايران بإطلاق سراح السفينة البريطانية وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية — عدنان الجهوري (@HajezAdnan) July 21, 2019

بريطانيا يالمزروعي مش غلطانة لأنها تستخدم الخرائط لي قبل 1971 في زمن كنتم فيه فرع من عمان وهي تعلم جيدا إنكم مثل Long-term investor وسوف تعود الأرض لأصحابها . — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 21, 2019

سفينتهم مخطوفه ولا قدر واحد فيهم ينطق،تم تفجير ناقلات في الفجيره وفي مياههم الاقليمية وهم على وضع الصامت وعندما اتهموا ايران على استحياء تم استدعاء سفيرهم وتوبيخه وبعدها تراجعوا عن اتهام ايران واصبح المتهم مجهولا.انا استغرب من السعوديين لحد الحين مصدقين الامارات،صدق سهل الاستحمار — biN 3alaWi (@alalawi111) July 22, 2019

مضيق هرمز يخضع للسيادة العمانية والإيرانية المشتركة وكذلك لايوجد حرج في أن تتحرك الشقيقة إيران في المضيق كما تشاء إذا ما رأت أن هناك مايهدد أمنها القومي..



لاتنسى أن إيران إحتجزت سفينة تابعة للأمارات ( ساحل عُمان سابقاً ) في المياة الأقليمية الإماراتية — الدفاع العماني🇴🇲 (@OmanDefence) July 21, 2019

ذكرتني بالجزر — عدي بن ناصرالعميري (@adi_alomi) July 21, 2019

إيران 🇮🇷:ههههههههههه

الجزر الثلاث : 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

الحوثي :ههههههههههههههههههههههههه

أنا : ههههههههههههههههههههههههههههههه — ⓠⓘⓢⓡ (@g29191455) July 21, 2019

سكت افضل عن تموت جوع لأن عمان اذا غضبت راح تموتك جوع وتبدل غناك الى فقر والله اعلم — سليمان الحوسني (@phet11225) July 21, 2019

ههههههه عيال ريكي لما يفلسوا😂😂😂 — 2y0z_🇴🇲 (@2y0z1) July 21, 2019

مضيق هرمز مضيق عالمي وكلنا نعرف عدا الجهلة ان ناقلات النفط تمر من الجانب العماني لعدم وجود صخور كما هو الحال في الجانب الآخر لذلك يعتبر ممر عالمي لا تشرف عليه عمان مثلما الحال لـ مضيق جبل طارق



اما بقية الإمعات في الخليج التي تنتظر العظم لتنبح على عمان فنقول لكم القافلة تسير … — راشد السعيدي || 𝕽𝖆𝖘𝖍𝖎𝖉 𝕾𝖆𝖆𝖎𝖉𝖎 (@rashed_saidi7) July 21, 2019

وكان الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد ابو ظبي، ماجد الرئيسي، نشر تغريدةً انتقد فيها عدم استنكار سلطنة عمان سيطرة إيران على السفينة البريطانية، مُتناسياً أن إيران احتجزت السفينة الإماراتية MT Riah وكذلك تخريب أربع ناقلات نفط في 12 مايو 2019 قبالة سواحل الفجيرة.

وقال “الرئيسي” في تغريدته التي حذفها بعد رودو مُلجمة من مغرّدين عُمانيين: “تستولي إيران على سفينة أجنبية في مياهك الإقليمية دون حتى أن تصدر بيان تستنكر الجُرم أو على أقل تقدير طالبهم باحترام سيادتك وتاريخك وحضارتك أو حتى الاعراب عن القلق، وإلا اختكم شريفة”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية، صرح الأحد، أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحريّ الدولي وعدم تعريض هذه المنطقة الى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.

واشار المصدر الى أن السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.

وقال المصدر إن السلطنة تتطلع إلى الى قيام الحكومة الإيرانية بإطلاق سراح السفينة البريطانية وتدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة المتحدة الى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية.

أما دولة قطر، فأعلنت أنّها تتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء.

وأكدت الخارجية القطرية في بيانٍ مساء الأحد على ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل.

وفي الوقت الذي عبّرت فيه قطر عن قلقها، طالبت جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث.

وفي الكويت، قال مصدر مسؤول في الخارجية إن بلاه تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة، والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية أخيرا.

وأضاف المصدر أن الكويت تؤكد أن من شأن استمرار مثل هذه الأعمال زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن الملاحة وسلامتها لتهديد مباشر.

وطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التوتر.