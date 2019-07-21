واقعة غريبة ونادرة لعائلة عُمانية في النمسا .. وشرطة عمان السلطانية توضّح

في واقعةٍ غريبة ونادرة، أوقفت الشرطة النمساوية أوقفت الخميس الماضي مواطنًا عُمانيًا كان يقود مركبةً مع عائلته، وغرّمته 365 يورو، مع حجز المركبة بحجة أن الرخصة العُمانية غير معترف بها في النمسا.

وأوضح غالب العدوي مدير “مجموعة أوروبا بعيون عمانية” لموقع “أثير” بأن المواطن الذي تم إيقافه عضوٌ في مجموعتهم، وكان يقود السيارة وصادف أمامه نقطة تفتيش في الطريق فتم توقيفه وطلبت منه الشرطة النمساوية الوثائق والرخصة المحلية الدولية، وبعدها قال له الشرطي: الرخصة العُمانية غير معترف بها في النمسا ولا يحق لك قيادة السيارة في النمسا وتم تغريمه، وحُجزت السيارة.

وذكر العدوي بأنهم في مجموعة “أوروبا بعيون عمانية” تقدّموا منذ أكثر من عام بطلب رسمي إلى الجهات المعنية بالسلطنة لإنهاء موضوع الرخصة العمانية في النمسا، مؤكدًا بأن الموضوع لا يزال مُعلّقًا إلى الآن.

من جهة أخرى أوضح غالب بأن “أوروبا بعيون عمانية” هي مجموعة تطوعية تقدّم المعلومات والنصائح للسفر إلى أوروبا وتضم حاليًا 10 مجموعات في برنامج التواصل الاجتماعي “الواتساب”، مضيفًا بأن النمسا تُعدّ الوجهة الأولى للسياحة للمشتركين في مجموعتهم.

يُذكر أن موضوع رخصة القيادة في النمسا يلقى تفاعلا ملحوظًا في وسائل التواصل الاجتماعي، منذ 2016م، حيث أكدت الجهات المعنية آنذاك وجود تنسيق لتفعيل رخصة القيادة الدولية في دولة النمسا، لكن لم يتحقق ذلك.

وردت شرطة عمان السلطانية على الواقعة، وقالت إنها أنهت من جانبها كافة الجوانب المتعلقة بمواصفات رخصة السياقة المطلوبة في النمسا وأحالت الموضوع منذ فترة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات التي تخصها في هذا الشأن.