مناوشات إيران بالخليج تؤتي ثمارها.. السعودية تفرج عن ناقلة نفط إيرانية وطهران تُثمن جهود سلطنة عُمان

فيما يبدو أن إيران حققت مكاسب عدة من مناوشاتها الأخيرة بمياه الخليج خاصة بعد احتجاز الناقلة البريطانية، حيث مثل ذلك ضغط على الدول الأوروبية التي استخدمت نفوذها لإقناع الرياض بالإفراج عن ناقلة نفط محتجزة لديها.

واليوم، الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن إيران تثمن جهود السعودية بشأن إعادة ناقلة نفط إيرانية كانت قد رست بميناء جدة في مايو الماضي بسبب مشكلات فنية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن موسوي قوله “تثمن إيران جهود سلطات السعودية وسويسرا وعُمان لضمان العودة الآمنة لناقلة النفط الإيرانية هابينس 1”.

وأعلنت إيران اليوم الأحد أن السعودية أفرجت أمس عن ناقلة نفط إيرانية كانت أجبرت على الرسو في ميناء جدة السعودي بعد مشكلة فنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن وزير النقل محمد إسلامي قوله إن الناقلة “هابينس 1” أفرج عنها “نتيجة مفاوضات، وتتجه الآن نحو مياه الخليج”.

وأضاف إسلامي أنه “تم حل المشكلة أمس بفضل متابعتها من قبل إدارة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، وتحركت الناقلة باتجاه الخليج الفارسي بإذن من ميناء جدة يسحبها زورقان إيرانيان”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت هذا الشهر أن السعودية لا تسمح للناقلة بمغادرة جدة بسبب خلاف على دفع تكاليف الإصلاح.

والعلاقة متوترة بين السعودية وإيران البلدين اللذين يفصل بينهما الخليج، كما أن علاقاتهما الدبلوماسية مقطوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات.