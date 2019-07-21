مغرد شهير يصف الملك سلمان بـ”المجرم” ويثير شهية الذباب: أدخل القوات الأمريكية للسعودية لحماية قصوره وليس الشعب

شن المغرد المعروف المهندس علي السعدي، هجوما عنيفا على النظام السعودي والملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشار إلى أن سماحه بإدخال قوات أمريكية للسعودية يهدف لحماية قصوره وعرشه وليس حماية الشعب السعودي.

وقال “السعدي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) لاقت هجوما واسعا من قبل كتائب الذباب السعودي والإماراتي:”اهلنا وأخواننا في نجران وما حولها نشر المجرم سلمان للقوات الامريكية داخل السعودية ليس لحمايتكم او حتى صد قصف الحوثي لكم انما لحماية قصوره وعرشه اسأل الله ان يعجل زواله”

اهلنا وأخواننا في نجران وما حولها

نشر المجرم سلمان للقوات الامريكية داخل السعودية ليس لحمايتكم او حتى صد قصف الحوثي لكم

انما لحماية قصوره وعرشه اسأل الله ان يعجل زواله#سلمان_في_عصمة_الامريكان — Eng. Ali Al-Saadi (@aj_alsaadi) July 20, 2019

وتابع ساخرا في تغريدة أخرى:”اتوقع هو أول سعودي كفيلة أمريكي بشكل رسمي”

اتوقع هو أول سعودي كفيلة أمريكي بشكل رسمي#سلمان_في_عصمة_الامريكان — Eng. Ali Al-Saadi (@aj_alsaadi) July 20, 2019

وتسببت تغريدة علي السعدي في هجوم عنيف عليه من قبل كتائب الذباب التي تديرها السعودية والإمارات.

وكانت السعودية أعلنت، الجمعة، موافقتها على استقبال قوات أمريكية على أراضيها، وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الخطوة تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل تزايد التوترات مع إيران.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الخطوة في بيان، قالت فيه إنها سترسل قوات وموارد إلى السعودية لتقديم، رادع إضافي، في مواجهة التهديدات حسب وصفها، وذكر مسؤول أمريكي أن العملية ستشمل إرسال نحو 500 فرد من الجيش الأمريكي إلى السعودية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح ثلاثة تشريعات، تحظر بيع القنابل الذكية للسعودية والإمارات، على خلفية انتهاكات البلدين لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين في حرب اليمن.

وتشهد العلاقات بين واشنطن والرياض اضطرابات واسعة على خلفية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، واستمرار اعتقال الكثير من الناشطات والنشطاء، إضافة لتدهور الأوضاع في اليمن على خلفية الحرب التي تقودها الرياض هناك.