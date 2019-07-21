حكمة اليوم من الاعلامية الأردنية علا الفارس حول “الكلاب” تثير غضب المطبلين وذبابهم في السعودية والإمارات

شنت الإعلامية الأردنية علا الفارس، هجوما عنيفا على كتائب “الذباب الإلكتروني” التابعة للسعودية والإمارات والتي تهاجمها وتسبها لمواقفها المناهضة لسياسات الرياض وأبوظبي القمعية.

ووصفت “الفارس” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) هذه الكتائب الإلكترونية بـ”الكلاب”، ودونت ما نصه:”حكمة اليوم.. عندما يزداد النباح حولك اعلم أنك أوجعت الكلاب”

وجاءت هذه التغريدة بمثابة الفخ للذباب بحسب وصف نشطاء، حيث انهمرت المعرفات السعودية والإماراتية الوهمية على تغريدة “الفارس” بالهجوم والسب ليؤكدوا مقولة الإعلامية الأردنية.

وكتب أحد المغردين معلقا على تغريدة الفارس وساخرا من غباء كتائب الذباب:”هي قالت عندما يزداد النباح حولك إعلم أنك أوجعت الكلاب.. وفي المنشن كلهم قايمين عليها .. ماشاءالله الكلاب تعرف متى عشاها”

هي قالت عندما يزداد النباح حولك إعلم أنك أوجعت الكلاب..

وفي المنشن كلهم قايمين عليها ..

ماشاءالله الكلاب تعرف متى عشاها 😂.. https://t.co/vnI90unw89 — جاسم بن ثاني 🇶🇦 (@JBT_86) July 20, 2019

وأثار تعليق الإعلامية الأردنية قبل أيام على قرار الملك عبدالله الثاني، بإعادة العلاقات كاملة مع قطر وإصداره مرسوما ملكيا بذلك بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، جنون كتائب الذباب الإلكتروني التابعة للسعودية والإمارات، ليشنوا عليها هجوما كبيرا في التعليقات متهمين إياها بخيانة السعودية ومحاباة قطر عقب مغادرتها قنوات “إم بي سي” السعودية والعمل في شبكة الجزيرة القطرية.