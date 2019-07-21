بعدما دعا إلى قصف الجزيرة وقتل صحافييها.. السعودي خالد المطرفي يطعن بشرف أكاديمية كويتية لرفضها حصار قطر
شن الصحافي السعودي المقرب من النظام خالد المطرفي، هجوما عنيفا على الأكاديمية والناشطة الكويتية المعروفة شيخة الجاسم وتعرض لها بالإساءة والطعن، بسبب رفضها حصار قطر وانتقادها سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.
“المطرفي” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ادعى أن شيخة الجاسم تدعم المثلية والإلحاد بدعوى الحرية، زاعما أن قطر تستخدمها لتأييد مواقفها.
وتابع هجومه وطعنه بالأكاديمية الكويتية دون دليل على كلامه:”تنادي بحرية التعبير ونقد الدول الصديقة والشقيقة ثم تطالب بقمع الحريات ورفض نقد الدول ..رفضها الشعب الكويتي فاستوعبها تنظيم الحمدين” كما ورد بنص تغريدته.
من جانبها ردت شيخة الجاسم على إساءة وتطاول “المطرفي” بقولها:”خيالك واسع وذمتك أوسع”
بينما نصحها متابعون بعدم الرد على أمثاله من أبواق النظام السعودي السفيهة والبذيئة.
من جانبها أبدت مذيعة “الجزيرة” غادة عويس تضامنها مع الأكاديمية الكويتية، وهاجمت الصحافي السعودي قائلة:”هذا الشيء دعا الى قصف الجزيرة وقتل صحافييها المدنيين! هذا الشيء منزوع الضمير والإنسانية والأخلاق يودّ تحويلي وزملائي الى أشلاء! مرفوع العتب عنه!”
وتابعت في تغريدتها التي رصدتها (وطن):”هذا الشيء مستعدّ لأي شيء دفاعا عن الاستبداد! مستعدّ أن يبدو مجرماً بل حيواناً مفترساً ولا حرج عنده من ذلك!”
وأحرجته ناشطة أخرى بقولها:”البعض يحتاج لمليون سنة ضوئية حتى يستوعب معنى حريةالرأي ومعنى التعددية الفكرية/السياسية أختلف مع شيخة ولكن اختلافي معها لايبرر إقصائها ولا يعني أن نفجر بالخصومة ونخوّنها..الي يأيد قطر كيفه والي يأيد السعوديةكيفه والي يقول مالي شغل بالاثنين كذلك كيفه هذه حرية راي وثقاقة مجتمع عندنا”
وسبق للصحافي السعودي المقرب من النظام خالد المطرفي أن دعا التحالف العربي لقصف قناة “الجزيرة” القطرية بزعم دعمها للعمليات الإرهابية، وبعد حملو هجوم واسعة عليه وتحذيرات من تويتر اضطر لحذف تغريدته وتم تعليق حسابه مؤقتا.