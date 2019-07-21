بعدما دعا إلى قصف الجزيرة وقتل صحافييها.. السعودي خالد المطرفي يطعن بشرف أكاديمية كويتية لرفضها حصار قطر

شن الصحافي السعودي المقرب من النظام خالد المطرفي، هجوما عنيفا على الأكاديمية والناشطة الكويتية المعروفة شيخة الجاسم وتعرض لها بالإساءة والطعن، بسبب رفضها حصار قطر وانتقادها سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

“المطرفي” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ادعى أن شيخة الجاسم تدعم المثلية والإلحاد بدعوى الحرية، زاعما أن قطر تستخدمها لتأييد مواقفها.

تأييدها للمثلية والإلحاد بدعوى الحرية لم يمنع #قطر من استخدام #شيخة_الجاسم لتأييد سواد مواقفهم!



تنادي بحرية التعبير ونقد الدول الصديقة والشقيقة ثم تطالب بقمع الحريات ورفض نقد الدول ..رفضها الشعب #الكويتي فاستوعبها #تتظيم_الحمدين — خالد المطرفي (@Almatrafi) July 20, 2019

وتابع هجومه وطعنه بالأكاديمية الكويتية دون دليل على كلامه:”تنادي بحرية التعبير ونقد الدول الصديقة والشقيقة ثم تطالب بقمع الحريات ورفض نقد الدول ..رفضها الشعب الكويتي فاستوعبها تنظيم الحمدين” كما ورد بنص تغريدته.

من جانبها ردت شيخة الجاسم على إساءة وتطاول “المطرفي” بقولها:”خيالك واسع وذمتك أوسع”

خيالك واسع وذمتك أوسع. https://t.co/wOUOYdMQp3 — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) July 20, 2019

بينما نصحها متابعون بعدم الرد على أمثاله من أبواق النظام السعودي السفيهة والبذيئة.

هالأملط حرام تردين عليه اسكتي عنه مقهور — نوف بنت ناصر آل ثاني (@Mi_Amore_Qtr) July 20, 2019

من جانبها أبدت مذيعة “الجزيرة” غادة عويس تضامنها مع الأكاديمية الكويتية، وهاجمت الصحافي السعودي قائلة:”هذا الشيء دعا الى قصف الجزيرة وقتل صحافييها المدنيين! هذا الشيء منزوع الضمير والإنسانية والأخلاق يودّ تحويلي وزملائي الى أشلاء! مرفوع العتب عنه!”

هذا الشيء دعا الى قصف الجزيرة وقتل صحافييها المدنيين! هذا الشيء منزوع الضمير والإنسانية والأخلاق يودّ تحويلي وزملائي الى أشلاء! مرفوع العتب عنه! هذا الشيء مستعدّ لأي شيء دفاعا عن الاستبداد! مستعدّ أن يبدو مجرماً بل حيواناً مفترساً ولا حرج عنده من ذلك! https://t.co/1BAojBA7VE — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 20, 2019

وتابعت في تغريدتها التي رصدتها (وطن):”هذا الشيء مستعدّ لأي شيء دفاعا عن الاستبداد! مستعدّ أن يبدو مجرماً بل حيواناً مفترساً ولا حرج عنده من ذلك!”

وأحرجته ناشطة أخرى بقولها:”البعض يحتاج لمليون سنة ضوئية حتى يستوعب معنى حريةالرأي ومعنى التعددية الفكرية/السياسية أختلف مع شيخة ولكن اختلافي معها لايبرر إقصائها ولا يعني أن نفجر بالخصومة ونخوّنها..الي يأيد قطر كيفه والي يأيد السعوديةكيفه والي يقول مالي شغل بالاثنين كذلك كيفه هذه حرية راي وثقاقة مجتمع عندنا”

البعض يحتاج لمليون سنة ضوئية حتى يستوعب معنى حريةالرأي ومعنى التعددية الفكرية/السياسية أختلف مع شيخة ولكن اختلافي معها لايبرر إقصائها ولا يعني أن نفجر بالخصومة ونخوّنها..الي يأيد قطر كيفه والي يأيد السعوديةكيفه والي يقول مالي شغل بالاثنين كذلك كيفه هذه حرية راي وثقاقة مجتمع عندنا — Abeer (@Abeer15714653) July 20, 2019

وسبق للصحافي السعودي المقرب من النظام خالد المطرفي أن دعا التحالف العربي لقصف قناة “الجزيرة” القطرية بزعم دعمها للعمليات الإرهابية، وبعد حملو هجوم واسعة عليه وتحذيرات من تويتر اضطر لحذف تغريدته وتم تعليق حسابه مؤقتا.