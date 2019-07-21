الحوثيون “طحنوا” جنود السعودية في عقر دارهم واستولوا على عتادهم العسكري في هجوم بري على جيزان

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون”، الأحد، مقتل العشرات من عناصر الجيش السعودي وما أسمتهم بـ”المرتزقة”، وجرح آخرين في عملية هجومية بجيزان داخل السعودية.

وأبلغ مصدر عسكري موقع “المسيرة نت” بأن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جيزان.

وأكد مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومن أسماهم بالمرتزقة واغتنام أسلحتهم خلال الهجوم.

وكان الحوثيون حسبما أعلنوا، قد شنوا أمس السبت هجوما على مواقع شرق جبل الدود تمكنوا خلاله من تدمير أحد المواقع وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف حاميته، بالإضافة إلى إحراق آلية عسكرية واغتنام أسلحة.