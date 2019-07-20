هند القحطاني
هند القحطاني
Imageحياتنا

مهووسة بالجنس وتدعم المثلية.. “شاهد” من هي السعودية هند القحطاني التي تصدرت تويتر وتبرأ منها السعوديون؟

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في باسم فتاة تدعى “هند القحطاني”، وتحول اسمها لوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر .

وبمتابعة الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وتقول القحطاني في الفيديو المتداول، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

كما رأى آخرون أن “القحطاني” لا تهدف من وراء هذه الفيديوهات المثيرة إلا للفت الانتباه إليها والشهرة.

وسبق أن تسببت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على ()، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.

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