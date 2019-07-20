مهووسة بالجنس وتدعم المثلية.. “شاهد” من هي السعودية هند القحطاني التي تصدرت تويتر وتبرأ منها السعوديون؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم فتاة تدعى “هند القحطاني”، وتحول اسمها لوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

#السعودية | المغردون السعوديون .. يتبرؤون من #هند_القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها! pic.twitter.com/E1JDAhpBu8 — هاشتاقات HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) July 20, 2019

وبمتابعة الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

مسكيينه حالتك صعبه .. كلامك فيه حقد وحسد على مجتمعنا.. ونظرتك جدا سيئه تعالجي قبل لاتصير حالتك مستعصيه احنا ناس سويين انتي انسانه غير سويه الي يدعم المثليين وتتبرج وتبرج بنتها المراهقه وتستعرض فيهم وهاربه من بلدها واهلها هل هذة متحضره لا اعلم من المتخلف فينا؟ #هند_القحطاني — عمار الحربي (@rwcjPPrzByPaWEb) July 20, 2019

وتقول القحطاني في الفيديو المتداول، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

#هند_القحطاني

سبحان الله وشبلاهم هالحريم استخفوا وانهبلوا

استحقروها العالم ومن الطبيعي ذلك عندما أعلنت تضامنها مع شئ مخالف للفطرة البشرية ولا يقبله العقل ولا القلب ولا حتى الحيوان يقبله "المثليين"

بعدها راحت كبت عشاها واتهمت كل منتقديها بكل قصص الخيانة التي كانت هي من تعيشها — العَمري . (@walamri28) July 20, 2019

#هند_القحطاني



الله يمقتها هي والي على شاكلتها .. الشخص الي ماعنده ثقه في نفسه ولا عنده قيمه لنفسه ولا عند الناس .. يفقد هويته الانسانيه ويتجرد منها وبالتالي يصبح حيوان مثلة هذي وغيرها من المثليين .. اكبر شي يهز القلب انها تهز عرش الرحمن ولاتشم رائحة الجنه👎🏻 pic.twitter.com/QbnsoewjX0 — 🦌 (@NOOOTY_) July 20, 2019

اكثر وحدة تنرحم من سفهاء السوشل، حاولت بالاغراء مانفع حاولت بالاستشراف مانفع قالت مافي الا المثليين يمكن اشتهر 😭😂😂 #هند_القحطاني — Xrn7r (@xrn7r) July 20, 2019

كما رأى آخرون أن “القحطاني” لا تهدف من وراء هذه الفيديوهات المثيرة إلا للفت الانتباه إليها والشهرة.

اكثر وحدة تنرحم من سفهاء السوشل، حاولت بالاغراء مانفع حاولت بالاستشراف مانفع قالت مافي الا المثليين يمكن اشتهر 😭😂😂 #هند_القحطاني — Xrn7r (@xrn7r) July 20, 2019

#هند_القحطاني اول مره اشوفها ولا ادري عنها يعني انا م اعرفها يعني هي مو مشهوره تدور شهره ب التعاطف مع المثليين شكلها درست نسبتهم مرتفعه قالت اضمنههم لكسب الشهره عصاميه الحرمه 👻 — الحمدلله🌸 (@o__2_33) July 20, 2019

وسبق أن تسببت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.