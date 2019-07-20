شبكة أمريكية: هكذا انتصرت الدوحة.. ترامب صعق رؤساء شركات الطيران الأمريكي بدعوته أكبر الباكر للاجتماع معهم

آثار الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الامريكي، غضباً واسعاً في صفوفهم لا سيما بعد استدعاء البيت الأبيض لمدير الطيران القطري اكبر الباكر لحضور الاجتماع.

وذكرت شبكة” “CNBC الاميركية أن المدراء التنفيذين لشركات الطيران الاميركية صعقوا حينما علموا بدعوة البيت الابيض لمدير الطيران القطري اكبر الباكر لاجتماع ضمهم مع ترامب وخرجوا منه بدون التزام من الرئيس الاميركي لحل ازمتهم مع الطيران القطري ما يعد انتصارا للدوحة.

شبكة CNBC الاميركية: المدراء التنفيذيون لشركات الطيران الاميركية صعقوا حينما علموا بدعوة البيت الابيض لمدير الطيران القطري اكبر الباكر لاجتماع ضمهم مع ترمب وخرجوا منه بدون التزام من الرئيس الاميركي لحل ازمتهم مع الطيران القطري ما يعد انتصارا للدوحة. — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) July 20, 2019

وقال البيت الأبيض (حسب وكالة رويترز)، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، حضر الاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات «أمريكان إيرلاينز.. يونايتد إيرلاينز.. جيت بلو إيروايز.. فيدكس كورب.. أطلس إير…».

ومنذ عام 2015، تشكو شركات الطيران الأمريكية من أن الخطوط القطرية تتلقى دعمًا حكوميًا على نحو “غير عادل”، يؤثر على قدرتها على المنافسة ويكلفها وظائف، وقالت مجموعة أوبن أند فير سكايز (تمثل شركات دلتا وأمريكان ويونايتد ونقابات العاملين بالطيران)، إن الاجتماع كان «مثمرًا».

وقال الشريك الإداري بالمجموعة سكوت ريد: «الرئيس يشاطرنا القلق وطلب منا مواصلة العمل مع وزارة النقل الأمريكية، وهو ما نعتزم فعله…».