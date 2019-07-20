الجزيرة تعلم “العربية” و”سكاي نيوز” درساً في المهنية.. “شاهد” ماذا فعل محمد كريشان مع ضيفه القطري في برنامج سيناريوهات

أكدت قناة “الجزيرة” القطرية على مهنيتها وحرصها على نقل الحقيقية، في درس عملي على شاشتها ودرس لإعلام دول الحصار الموجه من “العربية” إلى “سكاي نيوز” وأخواتها.

المذيع بقناة “الجزيرة” محمد كريشان أكد على عدم وجود خطوط حمراء داخل القناة القطرية، بتوجيهه انتقادا للحكومات العربية ومن ضمنها القطرية فيما يخص “الدفع” لترامب مقابل استمرار التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وقال “كريشان” طارحا سؤال على ضيفه القطري في حلقة برنامجه “سيناريوهات”، إن ترامب أرسى قاعدة وأكد عليها تفيد بأن كل دول الخليج حتى تضمن استمرار التحالف الاستراتيجي مع أمريكا أصبح عليها أن تدفع.

وتابع:”فعلت ذلك مع السعودية فعلت ذلك مع قطر، وقد رأينا الزيارة الأخيرة لأمير دولة قطر واستثمارات بالمليارات، وهذه القاعدة أرساها ترامب بشكل واضح”

وأجابه الضيف القطري:”لا أعتقد أن هذه القاعدة بدأت مع ترامب بأي حال من الأحوال الاستثمار في الحالة الأمريكية كان دائما هو عنوان العلاقات المشتركة مع أمريكا وشركائها بالمنطقة”.

وأوضح أنه لم تكن السعودية أو قطر وغيرها من الدول بعيدة عن هذا الأمر مع الإدارات السابقة، الفرق فقط أن هذه الإدارة تفعل هذا بشكل أكثر “بجاحة” من الإدارات السابقة.

وأعلنت الدوحة، قبل أيام أن قيمة الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تجاوزت الـ180 مليار دولار.

ونقل تلفزيون “قطر الرسمي” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، قولها: إن “الروابط والشراكات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأبعاد”.

وأوضحت أن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأخيرة، لواشنطن، “تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات بين قطر والولايات المتحدة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات، منها مجال الطاقة والطيران والدفاع”.

وأشارت إلى أن “مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية نحو 20% من الإنتاج العالمي للطاقة”.

وكان أمير قطر بدأ، أوائل يوليو الجاري، زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدداً من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وأعضاء بالكونغرس.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.