أكاديمي سعودي حاقد على الجزائر حزين جدا لفوزها بأمم أفريقيا: فوز غير مستحق وهدف “بالصدفة”

كشف أكاديمي ومغرد سعودي مقرب من النظام عن حقده الدفين على الجزائريين، وأبدى حزنه الشديد لفوز المنتخب الجزائري ببطولة الأمم الإفريقية، كما وصف هدف الفوز بأنه جاء “مصادفة”.

كساب العتيبي وفي تغريدة تسببت في هجوم عنيف عليه قال، إنه كانت هناك سيطرة سنغالية كاملة على مُجريات المباراة الأمر الذي حوّل لاعبي الجزائر لقطط وديعة أمام فهود السنغال.

سيطرة سنغالية كاملة على مُجريات المباراة الأمر الذي حوّل لاعبي الجزائر لقطط وديعة أمام فهود السنغال. أداء جزائري مُخجِل بعد أن أحرزوا هدفاً بالصُدفة. #السنغال_الجزائر — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) July 19, 2019

وتابع تطاوله على محاربي الصحراء:”أداء جزائري مُخجِل بعد أن أحرزوا هدفاً بالصُدفة.”

وقوبلت تغريدة الأكاديمي السعودي بسيل من الردود المهاجمة، ورد عليه الصحفي الجزائري عياش دراجي قائلا: “قلة أدب أن تسميهم قططا.. هم الأبطال رغم أمانيك”.

قلة أدب أن تسميهم قططاً …. هم الأبطال رغم أمانيك — عياش دراجي (@AyacheD) July 19, 2019

بينما سخر منه الصحفي القطري محمد الكواري:”الكاس راح يطير من مصر لبلاد المليون شهيد باذن الله”

الكاس راح يطير من مصر لبلاد المليون شهيد باذن الله 🇩🇿 — محمد الكواري (@BoArhama) July 19, 2019

وكتب ناشط آخر عقب فوز المنتخب الجزائري:”ألجموك حجرا أبطال الجزائر”

ألقموك حجرًا ابطال الجزائر 🤪 — عبدالعزيز التويجري (@AzizAltiwaijri) July 19, 2019

ااااه يا اللحّاس ياو😂 — الفنك الجزائري🇩🇿حفيد العربي بن مهيدي🇩🇿 (@the_fennec_) July 20, 2019

ولم يكن المنتخب الجزائري الوحيد الذي تعرض له العتيبي في تغريداته الناقدة، فقد أبدى فرحه وسروره بخسارة تونس وخروجها من البطولة، وكتب في تغريدة قبل المباريات النهائية “أتمنى أن يكون نهائي كأس الأُمم الأفريقية سنغالياً بعد أن سَعدتُ بخروج تونس”.

وانتقدت العديد من الحسابات -التي ينتمي أصحابها إلى السعودية- تغريدات العتيبي، وأكدت أنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يعبر عن مواقف الشعب السعودي حسب قولهم.