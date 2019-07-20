أكاديمي سعودي حاقد على الجزائر حزين جدا لفوزها بأمم أفريقيا: فوز غير مستحق وهدف “بالصدفة”
كشف أكاديمي ومغرد سعودي مقرب من النظام عن حقده الدفين على الجزائريين، وأبدى حزنه الشديد لفوز المنتخب الجزائري ببطولة الأمم الإفريقية، كما وصف هدف الفوز بأنه جاء “مصادفة”.
كساب العتيبي وفي تغريدة تسببت في هجوم عنيف عليه قال، إنه كانت هناك سيطرة سنغالية كاملة على مُجريات المباراة الأمر الذي حوّل لاعبي الجزائر لقطط وديعة أمام فهود السنغال.
وتابع تطاوله على محاربي الصحراء:”أداء جزائري مُخجِل بعد أن أحرزوا هدفاً بالصُدفة.”
وقوبلت تغريدة الأكاديمي السعودي بسيل من الردود المهاجمة، ورد عليه الصحفي الجزائري عياش دراجي قائلا: “قلة أدب أن تسميهم قططا.. هم الأبطال رغم أمانيك”.
بينما سخر منه الصحفي القطري محمد الكواري:”الكاس راح يطير من مصر لبلاد المليون شهيد باذن الله”
وكتب ناشط آخر عقب فوز المنتخب الجزائري:”ألجموك حجرا أبطال الجزائر”
ولم يكن المنتخب الجزائري الوحيد الذي تعرض له العتيبي في تغريداته الناقدة، فقد أبدى فرحه وسروره بخسارة تونس وخروجها من البطولة، وكتب في تغريدة قبل المباريات النهائية “أتمنى أن يكون نهائي كأس الأُمم الأفريقية سنغالياً بعد أن سَعدتُ بخروج تونس”.
وانتقدت العديد من الحسابات -التي ينتمي أصحابها إلى السعودية- تغريدات العتيبي، وأكدت أنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يعبر عن مواقف الشعب السعودي حسب قولهم.
هذا الحثالة عملو له قيمة سبحان الله كان شحات في لندن باع كل شي حتي ذنبه باعه يوم طردوه المعارضة والان صار رجال ويحكي ويعطي رآي سبحان الله عنز وفسقت