شاهد| للمرة الثانية في تاريخه .. منتخب الجزائر يتوّج بطلاً لإفريقيا بعد الفوز على السنغال

توّج المنتخب الجزائري مساء الجمعة، بطلاً لكأس أمم افريقيا 2019، بعد الفوز على المنتخب السنغالي بهدف وحيد سجّله المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.

محاربو الصحراء أبطالاً لإفريقيا بعد الفوز على السنغال بهدف بغداد بونجاح في نهائي بطولة أمم افريقيا 🏆🇩🇿🇩🇿⚽🥇



#الجزائر_السنغال pic.twitter.com/UrwHhbknxI — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 19, 2019

حاولت السنغال الرد بقوة على هدف الجزائر، لكنها اصطدمت بدفاع منظم، ونفذ هنري سايفيت ركلة حرة على رأس شيخو كوياتي الذي ذهبت محاولته بعيدا عن المرمى في الدقيقة 14، وقطع محرز كرة ماكرة من ماني قبل أن تصل إلى يوسف سابالي في الدقيقة 18.

ظهر الحارس الجزائري رايس مبولحي للمرة الأولى في الدقيقة 27، عندما تصدى لركلة حرة مباشرة سددها سايفيت، وتوترت الأجواء داخل الملعب بعد بطافة صفراء نالها الجزائري رامي بن سبعيني، ومشاحنة داخل منطقة الجزاء الجزائرية بين ماني وسفيان فيغولي.

ومرت تسديدة بعيدة المدى من مهاجم السنغالي مبايي نيانج فوق عارضة المرمى الجزائري بالدقيقة 39، ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد سقوط سار داخل المنطقة، ثم ارتدت محاولة من ساني فوق المرمى الجزائري.

انتهاء الشوط الأول من مباراة نهائي أمم افريقيا بين #الجزائر_السنغال بتقدم #محاربي_الصحراء 🇩🇿 بهدف [بغداد #بونجاح] 🏆⚽️



مربوحة إن شاء الله 🇩🇿🙏🇩🇿 pic.twitter.com/9U9fabymHg — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 19, 2019

مرت الدقائق الأولى من الشوط الثاني بهدوء، ولم يتمكن المنتخب السنغالي من شن الهجمات على المرمى الجزائري، فرفع سايفيت ركلة حرة مرت من فوق الجميع بالدقيقة 56، وبعدها بدقيقة وصلت الكرة إلى ماني على يسار منطقة الجزاء، فحولها أمام المرمى ليبعد الدفاع خطرها.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 60 بعد لمسة يد على عدلان قديورة، لكنه عاد ليلغي قراره مستعينا بتقنية الفيديو باعتبار أن يد قديورة كانت منضمة لجسده، وأهدر السنغال فرصة خطيرة في الدقيقة 66، عندما وصلت كرة خطيرة إلى نيانج الذي اجتاز الحارس مبولحي بيد أنه سدد من زاوية ضيقة بعيدا عن المرمى.

وتصدر مبولحي باقتدار لتسديدة قوية من سابالي في الدقيقة 70، وحظي الجزائريون بفرصة تعزيز تقدمهم عندما رفع بيلايلي كرة أمام المرمى ارتدت من رأس مدافع سنغالي إلى فوق العارضة بالدقيقة 74، وتوقف اللعب قليلا بعد تعرض جمال بن العمري لجرح في وجه إثر كرة مشتركة مع ماني.

محاربو الصحراء يتقدمون حتى الدقيقة الـ20 من عُمر الشوط الأول بهدف نظيف أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا 🇩🇿1 – 0 🇸🇳 pic.twitter.com/3IKk8B7l2Y — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 19, 2019

وأجرت السنغال تغييرا هجوميا بإشراك مبايي دياني مكان سايفيت، وأبعد الداع الجزائري كرة مرفوة امام المرمى ليسددها سار “على الطاير” فوق المرمى بالدقيقة 83، ليدخل بعدها ياسين براهيمي تشكيلة الجزائر بدلا من بيلايلي، وردت السنغال بإشراك كيتا بالدي مكان نيانج.

وسدد دياتا ركلة حرة بغرابة فوق المرمى وسط دهشة زملائه بالدقيقة 89، ودخل اسلام سليماني مكان بونجاح في اللحظات الأخيرة، ليحافظ الجزئريون على تقدمهم ويفوزون باللقب.

وصعد محاربو الصحراء لنهائي البطولة، بعد الفوز على نيجيريا (2-1) في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب السنغال عقب انتصاره على تونس (1-0).

يشار إلى أن منتخب الجزائر يملك لقبا وحيدا لبطولة أمم إفريقيا، أحرزه عام 1990، بينما لم يسبق لأسود التيرانجا التتويج بهذه الكأس.

تشكيل الجزائر:

في حراسة المرمى: رايس مبلوحي.

خط الدفاع: مهدي زيفاني، عيسى ميندي، جمال الدين بلعمري، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز.

خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي.

خط الوسط: بابا ندياي، إدريسا جايي، هنري سايفت.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.