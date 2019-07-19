“شاهد” إيران تُحرج “ترامب” وتبث لقطات للطائرة الإيرانية التي أعلن عن إسقاطها .. وهذا ما وثّقته

بثت قنوات إيرانية رسمية لقطات مصورة قالت إنها تثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إسقاطها، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وتُظهر اللقطات التي صورتها طائرة مسيرة سفنا أمريكية في الخليج وتقول إيران إنها تفند الرواية الأمريكية بشأن إسقاطها.

🔴 DO NOT MISS#IRGC releases video showing the #US #drone US alleges to have downed monitoring #USSBoxer before and after the vessel sailed through the Strait of #Hormuz. pic.twitter.com/9U4H9i8xhh — Press TV (@PressTV) July 19, 2019

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفي أن تكون بلاده فقدت طائرة مسيرة، واعتبر أن الولايات المتحدة ربما أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ.

وقال عراقجي في تغريدة على تويتر الجمعة: “لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر”.

وأردف : “إننا قلقون من ان تكون السفينة الحربية بوكسر قد اسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ”.

وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده “ليس لديها معلومات” بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وأعلن ترامب، أن بحرية بلاده أسقطت، الخميس، طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، حاثا باقي الدول على إدانة “مضايقات” طهران.