“شاهد” إعلامي مُستأجر لدول الحصار يفضح نفسه ويُحرج البحرين بعد محاولته تكذيب “ما خفي أعظم”

في سقطةٍ تعبّر عن غباء واضح في محاولات التطبيل، أحرج الإعلامي المستأجر لدول الحصار أمجد طه، حكومة البحرين بعد ظهوره على قناة “روسيا اليوم” متحدثا عن “إرهابيين” في وثائقي “ما خفي اعظم” الذي عرضته قناة الجزيرة القطرية مؤخراً وكشف عن علاقات سرية سعت المخابرات البحرينية إلى تكوينها مع تنظيم “القاعدة”، لاستهداف رموز المعارضة في البلاد.

وزاع أنهم “أمجد طه” أن الشخصيات التي ظهرت في وثائقي “اللاعبون بالنار” يقيمون في الدوحة.

لكنّ الفضيحة التي وقع فيها الإعلامي المستأجر تمثلت بظهور نفس الأشخاص على تلفزيون البحرين الرسمي يتحدثون من العاصمة المنامة، ويؤكدون أن اللقاءات التي أجريت معهم في وثائقي الجزيرة قد جرى تصوريها في البحرين.

وتناول التحقيق الذي عرضته قناة “الجزيرة” شهادات حية وتسجيلات تعود لعام 2011، تفضح علاقة سرية بين المخابرات البحرينية وقيادات في “القاعدة”، لاستهداف رموز المعارضة وشيطنتها، وتنفيذ أجندة سياسية داخلياً وخارجياً.

وقال القيادي في التنظيم محمد صالح، في شهادته للبرنامج الاستقصائي: “نسجل شهادتنا لتكون حمايةً لنا من جهاز الأمن الوطني البحريني، الذي قد يضحي بنا أو يلفِّق لنا أي تهمة”.

وأضاف: “اتصلت بي قوات أمن الدولة وأعلموني بأن الملك يريد مني أن أواجه الرافضة والشيعة، وتنفيذ اغتيالات تستهدف قيادات المعارضة، وأبرزهم عبد الوهاب حسين، ورموز الشيعة”.

وبيّن “صالح” أنه أُعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الاغتيالات من خلال التواصل مع قيادات “القاعدة” في المملكة العربية السعودية، لجلب الأسلحة، مشيراً إلى أنه اعتُقل على الجسر الرابط بين الرياض والمنامة، وتم التحقيق معه في سبب جلب الأسلحة.

ولفت إلى أنه “عاد إلى البحرين بعد إطلاق السعودية سراحه، وكان في استقباله ملك البحرين شخصياً، ووعده بالتعويض عن الظلم الذي وقع عليه خلال اعتقاله بالسعودية”.

ووثَّق مُعِدُّ التحقيق أن “ملك البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) تدخَّل شخصياً من أجل أن تفرج الرياض عن محمد صالح، قائد الخلية المكلفة تنفيذ الاغتيالات”.

وكشف أيضاً أنه أخبر السفارة البحرينية من مقر سجنه في السعودية، بأن “على حكومة البحرين التدخل للإفراج عني، وإلا فإنني سوف أكشف المستور فيما يخص الحصول على الأسلحة من السعودية”.