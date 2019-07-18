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“شاهد” ماذا أظهرت صور الأقمار الاصطناعية من داخل قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق السعودية

كتب وطن
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أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا، نشاطات لافتة وعمليات بناء في الواقعة شرق .

ونقلت شبكة “CNN” عن جيفري لويس من معهد ميديلبوري للدراسات الدولية قوله بعد دراسته للصور، إن قوة أمريكية وصلت إلى القاعدة الجوية السعودية منتصف يونيو.

وأضاف أن “معدات بناء ظهرت بنهاية المدرج الجوي في الـ27 من يونيو في إطار عمليات تحسين جارية على النمط ذاته الذي يستخدمه مهندسو القوات الأمريكية”.

وأبلغ مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن عمليات تحضير مبدئية تجري في القاعدة السعودية في الوقت الحالي، بهدف دعم منظومة صواريخ “باتريوت”، إضافة إلى أعمال أخرى تجري على مدرج الطيران، كي تتمكن “مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-22 بالإضافة إلى مقاتلات أخرى من التحليق والهبوط في القاعدة”.

وأفاد المسؤولان اللذان لم يكشف عن اسميهما، أن نحو 500 جندي أمريكي من المتوقع أن يصلوا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، التي قالا إن قوة أمريكية صغيرة لعمليات الدعم  تتمركز حاليا داخلها.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الشهر الماضي عزمها على إرسال 1000 عسكري إضافي إلى منطقة  الشرق الأوسط في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إيران.

وفيما لم يتم تحديد الدول التي ستتوجه إليها هذه القوات، كشف مسؤولون إن قسما من هذه القوة يتكون من 500 جندي سيرسلون وفق المخطط إلى السعودية.

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