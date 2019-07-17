“شاهد” هكذا علّق “أبوتريكة” على زيارة حفيظ دراجي لمنزل أسرته في مصر

علق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على زيارة المعلق الرياضي بشبكة قنوات “بي أن سبورتس”، حفيظ دراجي، إلى أسرته بالقاهرة.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبو تريكة، الله يرحمه، ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد”.

نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد 💐💐👍🙏 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 16, 2019

وردّ “دراجي” على تغريدة “ابوتريكة” قائلاً: “الشرف لي يا كابتن.. انت عزيز وغال وانت مفخرة مصر والمصريين والجزائر والجزائريين وكل أحرار العالم..”.

الشرف لي يا كابتن.. انت عزيز وغال وانت مفخرة مصر والمصريين والجزائر والجزائريين وكل أحرار العالم.. — hafid derradji (@derradjihafid) July 16, 2019

وفي مشهد اعتبره ناشطون تحدٍ واضح من “دراجي” للنظام المصري، ظهر المعلق الشهير برفقة والدة أبوتريكة واخوته في منزل العائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة.

ونشر دراجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، صورا للزيارة التي كانت الثلاثاء.

وكتب معلقًا على الصور:” أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة”.

وأضاف:” شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري”.

وأدرجت السلطات المصرية أبو تريكة (40 عاماً)، في يناير 2017، ضمن “قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية”، وتحفظت على أمواله؛ بدعوى دعمه جماعة الإخوان المسلمين.

ولا يزال اسم محمد أبو تريكة، وآخرون في “قوائم الإرهاب” قائماً رغم إلغائه من قبل محكمة النقض.

ورداً على تلك الممارسات، هتفت الجماهير المصرية والعربية في مباريات منتخبات بلادها في كأس الأمم الأفريقية الحالية، لـ”أمير القلوب”، في الدقيقة الـ22 (نسبة لرقم اللاعب خلال مشواره الكروي)، متحدية ممارسات النظام المصري وملاحقته “غير المبررة” لأحد أبرز النجوم الذين أنجبتهم الكرة العربية.