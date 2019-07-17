خلف الحبتور
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“شاهد” بعد عجز “عيال زايد” عنها .. خلف الحبتور يناشد المعارضة الإيرانية تحرير جزر الإمارات المحتلة!

كتب وطن
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طالب الميلياردير الإماراتي بدعم ، وقال إن هناك حركات معارضة في إيران تستحق الدعم أكثر مريم جبوري وحركة “مجاهدي خلق” التي تقودها، واصفا نوايا التي يقصدها بالصادقة.

وبث “الحبتور” على حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن) مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، حيث طالب فيه المعارضة الإيرانية بتحرير جزر التي عجز حكام عن استردادها طيلة عقود.

وتساءل الملياردير الإماراتي:” أين مجاهدي خلق بقيادة #مريم_رجوي من تحرير الجزر الإماراتية المحتلة و #الأحواز؟” .

وأضاف:”في #إيران معارضة صادقة تستحق الدعم اكثر من مجاهدي خلق، علينا دعمهم خدمةً لمصلحتنا.”

وكانت منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، نظمت مؤتمرها السنوي في العاصمة الألبانية، تيرانا، مؤخرًا، بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية تحت شعار “سوف نستعيد إيران من سيطرة نظام ولاية الفقيه”.

وأقدمت إيران في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث:طنب الكبرى, طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة.

وحدث ذلك قبل أيام من استقلال الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971, وفي هذا اليوم أيضا نالت استقلالها من الحماية البريطانية.

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