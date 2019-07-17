“شاهد” بعد عجز “عيال زايد” عنها .. خلف الحبتور يناشد المعارضة الإيرانية تحرير جزر الإمارات المحتلة!

طالب الميلياردير الإماراتي خلف الحبتور بدعم المعارضة الإيرانية، وقال إن هناك حركات معارضة في إيران تستحق الدعم أكثر مريم جبوري وحركة “مجاهدي خلق” التي تقودها، واصفا نوايا المعارضة الإيرانية التي يقصدها بالصادقة.

وبث “الحبتور” على حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن) مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، حيث طالب فيه المعارضة الإيرانية بتحرير جزر الإمارات التي عجز حكام الإمارات عن استردادها طيلة عقود.

نلاحظ كمية التغريدات والدعم ل #مجاهدي_خلق كونهم معارضة إيرانية، لكن السؤال هل هذه "المعارضة" صادقة في نواياها؟ أين مجاهدي خلق بقيادة #مريم_رجوي من تحرير الجزر الإماراتية المحتلة و #الأحواز؟ في #إيران معارضة صادقة تستحق الدعم اكثر من مجاهدي خلق، علينا دعمهم خدمةً لمصلحتنا. pic.twitter.com/ncqjexqzSm — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) July 17, 2019

وتساءل الملياردير الإماراتي:” أين مجاهدي خلق بقيادة #مريم_رجوي من تحرير الجزر الإماراتية المحتلة و #الأحواز؟” .

وأضاف:”في #إيران معارضة صادقة تستحق الدعم اكثر من مجاهدي خلق، علينا دعمهم خدمةً لمصلحتنا.”

وكانت منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، نظمت مؤتمرها السنوي في العاصمة الألبانية، تيرانا، مؤخرًا، بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية تحت شعار “سوف نستعيد إيران من سيطرة نظام ولاية الفقيه”.

وأقدمت إيران في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث:طنب الكبرى, طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة.

وحدث ذلك قبل أيام من استقلال الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971, وفي هذا اليوم أيضا نالت استقلالها من الحماية البريطانية.

