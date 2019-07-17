بعد تحريضه على السياحة بصلالة .. “المزروعي” يشمت برحيل علي الحبسي عن الهلال السعودي ومغردون يُخرسونه

أبدى المغرد الإماراتي البذيء والمقرب من ولي عهد ابوظبي حمد المزروعي، شماتته برحيل الحارس العماني علي الحبسي رسميا عن نادي الهلال السعودي بعد لعب موسمين مع النادي.

ونشر “المزروعي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة لـ “الحبسي” وعلق عليها شامتا:”الهلال يستغني عن خدمات علي الحبسي كل الشكر للإدارة الجديده في الهلال”.

الهلال يستغني عن خدمات علي الحبسي كل الشكر للاداره الجديده في الهلال … pic.twitter.com/KU2qRlbqp7 — حمد المزروعي (@uae_3G) July 17, 2019

وأثارت تغريدة المزروعي سخطا واسعا بين متابعيه، واتهموه بنشر الفتنة والفرقة بين شعوب الخليج بتغريداته الاستفزازية خاصة أنه لم يُنسى بعد تحريضه على السياحة في صلالة ونشره للإشاعات عن السلطنة.

وهاجمه أحد المغردين بقوله:”إثارة الفتن بين دولة الإمارات وسلطنة عمان بسبب لاعب وقبلها التحريض على عدم السفر لصلالة ونشر الأكاذيب بوجود الحمى القلاعيه هذا الموضوع خطير جدا، وشعب الإمارات وسلطنة عمان على قلب رجل واحد” .

إثارة الفتن بين دولة الإمارات وسلطنة عمان بسبب لاعب وقبلها التحريض على عدم السفر لصلالة ونشر الأكاذيب بوجود الحمى القلاعيه هذا الموضوع خطير جدا، وشعب الإمارات وسلطنة عمان على قلب رجل واحد، ومن هم أمثالك لا يمثلون شعب الإمارات ونحن في عام التسامح، الشعب العماني لا دخل له بالسياسه — المرحباني 🇸🇦 🇦🇪 (@Abu_Salim_1) July 17, 2019

وتابع:”ومن هم أمثالك لا يمثلون شعب الإمارات ونحن في عام التسامح، الشعب العماني لا دخل له بالسياسة”.

وأحرجه ناشط سعودي بقوله:”مع اني نصراوي لكن بكل حيادية وأمانة علي الحبسي من افضل الحراس في الدوري السعودي، اداء ومستوى واخلاق عاليه حبه كل الجمهور بالمملكة وأيضاً هو من الحراس العالميين وغني عن التعريف او المديح.”

مع اني نصراوي لكن بكل حيادية وأمانة علي الحبسي من افضل الحراس في الدوري السعودي 🇸🇦 اداء ومستوى واخلاق عاليه حبه كل الجمهور بالمملكة♥️ وأيضاً هو من الحراس العالميين وغني عن التعريف او المديح.

وذكرني بالبطل الهيدوس اللي داس عليها دوس وخلى الجمهور يحتاس ويحوس 😂 pic.twitter.com/7SzA9BSoCx — هاني النجيدي (@alnegaidi) July 17, 2019

وأضاف ساخرا من المغرد الإماراتي البذيء:”وذكرني بالبطل الهيدوس اللي داس عليها دوس وخلى الجمهور يحتاس ويحوس”.

بينما دون ثالث:”ليش تكره صاحب بلادك، كلكم إمارات ساحل عمان”.

ليش تكره صاحب بلادك

كلكم إمارات ساحل عمان — العز إبن عبدالغني (@teermohjer2030) July 17, 2019

وأعلن الأسطورة العماني علي الحبسي رحيله رسميا عن نادي الهلال السعودي بعد لعب موسمين مع النادي.

وقَدِم الحبسي إلى صفوف الهلال عام 2017 بعد تألقه مع فريق ريدينغ الإنجليزي، وحقق مع الزعيم بطولتين الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وظهر “الحبسي” في فيديو مع محمد الشلهوب، نجم نادي الهلال وهو يوجه رسالة للجماهير بعد نهاية مشواره مع الهلال.

وكان مغرّدون عُمانيون شنوا هجوماً لاذعاً وواسعاً على المغرد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي”، بعد تحذيره الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.



جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُسيء فيها “المزروعي” إلى علي الحبسي.

إذ سبق وتطاول المزروعي على حارس المنتخب العماني، بعد خسارة الهلال أمام نادي النصر في ديربي العاصمة السعودية في الجولة 25 من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث اتهم “الحبسي” بأنه سبب الهزيمة وسخر منه بأسلوب غير لائق قوبل بانتقاد كبير من النشطاء.



ووصف “المزروعي” الحارس العُماني حينها بـ”المهرج” واتهمه بأنه سبب الخسارة.

