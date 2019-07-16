هذا ما عرضه ابن زايد على ملك البحرين حمد بن عيسى بعد فضيحة “ما خفي أعظم”.. تفاصيل اتصال سري جرى بينهما

كشف حساب شهير بموقع التواصل تويتر تفاصيل ما زعم أنه اتصال سري، جرى بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عقب الضجة الكبيرة والفضيحة التي أحدثها وثائقي الجزيرة الأخير عن البحرين بعنوان “اللاعبون بالنار”.

حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ويتابعه أكثر من 225 ألف شخص على تويتر، زعم أنه جرت اتصالات عصر أمس، بين ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد.

جرت اتصالات عصر اليوم ، بين ملك البحرين

الشيخ حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد

وتم تداول الاحاديث عن برنامج #ما_خفي_اعظم ، وعرض الشيخ محمد بن زايد على الشيخ حمد بن عيسى استضافته في ابوظبي ، لارسال رسالة لدولة قطر ان الدول

الاربعة مازالت متمسكة بمطالبها ضد الدوحه. — بدون ظل (@without__shadow) July 15, 2019

موضحا أنه تم تداول الأحاديث بينهما عن برنامج “ما خفي أعظم” وعرض الشيخ محمد بن زايد على الشيخ حمد بن عيسى استضافته في أبوظبي، لإرسال رسالة لدولة قطر أن الدول الأربعة مازالت متمسكة بمطالبها ضد الدوحة.

يشار إلى أنه بعد الفضائح الخطيرة التي كشفها برنامج “ماخفي أعظم” على قناة “الجزيرة” القطرية، يبدو أنّ حكومة “جزيرة الريتويت” دفعت عائلاتٍ بحرينيّة، الى التبرؤ من أبنائها الذين ظهروا في البرنامج، وكشفوا حقائق صادمة.

وفي هذا السياق، تبرأت عائلة البلوشي البحرينية من أحد أفرادها “هلال البلوشي” لظهوره في البرنامج .

وقال البيان أن هشام توفي في وقت سابق، وأنه “خائن لوطنه وأهله”، مؤكدا على “ولاء العائلة لقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وانتمائها واعتزازها الوطني وتمسكها بالثوابت والقيم الوطنية”.

وتحدث برنامج “ما خفي أعظم” عن “مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين”.

وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي “وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة”، بحسب قناة “الجزيرة”.

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، هاجم قناة الجزيرة معتبراً أن ما بثته في البرنامج “أكاذيب واضحة ومغالطات فجة”، وما هو إلا حلقة جديدة من “سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.حسب زعمه