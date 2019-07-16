قرار خاص بالموظفين في سلطنة عمان بمناسبة “يوم النهضة”

ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن يوم الثلاثاء القادم الموافق [23 يوليو2019م]، سيكون إجازة رسمية للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة بمناسبة “يوم النهضة المباركة”.

وأضافت الوكالة أن الأجازة الرسمية تشمل أيضا شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.

و”يوم النهضة المباركة”، هو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية لتولي السلطان قابوس بن سعيد حكم البلاد في 23 يوليو/تموز 1970.

ويحتفي العمانيون بيوم النهضة، مؤكدين أن تولي السلطان “قابوس” السلطة في البلاد كان لحظة فارقة لتحويل خط السلطنة من بلد فقير تقسمه الخلافات الداخلية إلى دولة مزدهرة باقتصاد مميز، وتلعب دورا بارزا على المستوى الدبلوماسي عبر انتهاج مبدأ عدم الانحياز أو التدخل في شؤون الغير.

ويشعر العمانيون في هذا اليوم بالاعتزاز والفخر بما تم إنجازه وتحقيقه على امتداد السنوات الـ48 الماضية من قيادة السلطان “قابوس” من خلال رؤيته وحكمته وبجهوده التي بها أصبحت عمان كما أرادها وخطط لها واحة أمان وازدهار ودولة بناء وتنمية.

وتعد السلطنة من الدول التي اعتمدت في سياساتها وعلاقاتها على مبدأ الحوار والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار.