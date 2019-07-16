“شاهد” خطيب سعودي ناشد الملك سلمان وولي عهده من فوق المنبر بتخفيف الضرائب فتم إقالته واستبعاده فورا

أعفت وزارة الأوقاف السعودية خطيب مسجد “محمد بن سرور الصبان” بشكل فوري ومفاجئ، بعد أن طالب الملك سلمان وولي عهد في خطبة الجمعة الماضية أن يخفف الضرائب على المواطنين والمقيمين.

ويظهر مقطع تداوله ناشطون على نطاق واسع الشيخ “طلال سلطان بخاري” إمام وخطيب جامع محمد بن سرور الصبان، وهو يناشد العاهل السعودي وولي العهد بكل احترام في خطبة الجمعة الماضية بالتخفيف عن المواطنين وخفض الضرائب.

الشيخ "طلال سلطان بخاري" إمام وخطيب جامع محمد بن سرور الصبان طالب في خطبة الجمعة الماضية بالتخفيف عن المواطنين وخفض الضرائب، وقد ناشد الملك وولي عهده بكل احترام

فتم إعفاءه من الخطبة مباشرة !!! pic.twitter.com/h0x2c2RWhR — علماء السلطان (@HDMshk) July 16, 2019

وأكد ناشطون أنه تمت إقالته فورا بعد هذه الخطبة وتم منعه من الخطابة، في واقعة تعكس مدى القمع وسياسة الترهيب التي يتبعها محمد بن سلمان مع أي شخص يفكر مجرد التفكير في انتقاده أو انتقاد قراراته.

ويفرض النظام السعودي طوقا أمنيا مشددا على المصالح العامة والمساجد وغيرها من المؤسسات الحكومية، وينتشر بها شبكات تجسس تابعة للديوان الملكي للاطلاع على ما يدور بها وانتماءات موظفيها السياسية.