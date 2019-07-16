طلال سلطان بخاري
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“شاهد” خطيب سعودي ناشد الملك سلمان وولي عهده من فوق المنبر بتخفيف الضرائب فتم إقالته واستبعاده فورا

كتب خاص "وطن"
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أعفت وزارة الأوقاف خطيب مسجد “” بشكل فوري ومفاجئ، بعد أن طالب الملك سلمان وولي عهد في خطبة الجمعة الماضية أن يخفف على المواطنين والمقيمين.

ويظهر مقطع تداوله ناشطون على نطاق واسع الشيخ “” إمام وخطيب جامع محمد بن سرور الصبان، وهو يناشد العاهل السعودي وولي العهد بكل احترام في خطبة الجمعة الماضية بالتخفيف عن المواطنين وخفض الضرائب.

وأكد ناشطون أنه تمت إقالته فورا بعد هذه الخطبة وتم منعه من الخطابة، في واقعة تعكس مدى القمع وسياسة الترهيب التي يتبعها محمد بن سلمان مع أي شخص يفكر مجرد التفكير في انتقاده أو انتقاد قراراته.

ويفرض النظام السعودي طوقا أمنيا مشددا على المصالح العامة والمساجد وغيرها من المؤسسات الحكومية، وينتشر بها شبكات تجسس تابعة للديوان الملكي للاطلاع على ما يدور بها وانتماءات موظفيها السياسية.

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