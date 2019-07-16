“شاهد” حفيظ دراجي يتحدى النظام المصري من داخل منزل “أبوتريكة” في مصر

نشر حفيظ دراجي المعلق الرياضي الشهير بقنوات “بي إن سبورت”، صورا له من داخل منزل عائلة نجم مصر السابق والنادي الأهلي محمد أبوتريكة، الموضوع على قوائم ترقب الوصول ويوجه له نظام السيسي تهمة دعم الإرهاب.

وفي مشهد اعتبره ناشطون تحدٍ واضح من “دراجي” للنظام المصري، ظهر المعلق الشهير برفقة والدة أبوتريكة واخوته في منزل العائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة.

ونشر دراجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، صورا للزيارة التي كانت صباح اليوم الثلاثاء.

أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة ..

شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري.. pic.twitter.com/Mj5cx1YiRd — hafid derradji (@derradjihafid) July 16, 2019

وكتب معلقًا على الصور:” أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة”.

وأضاف:” شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري”.

وكان حفيظ دراجي قد زار مقر النادي الأهلي مساء أمس الإثنين، لمدة ساعات التقط خلالها العديد من الصور داخل النادي ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وأدرجت السلطات المصرية أبو تريكة (40 عاماً)، في يناير 2017، ضمن “قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية”، وتحفظت على أمواله؛ بدعوى دعمه جماعة الإخوان المسلمين.

ولا يزال اسم محمد أبو تريكة، وآخرون في “قوائم الإرهاب” قائماً رغم إلغائه من قبل محكمة النقض.

ورداً على تلك الممارسات، هتفت الجماهير المصرية والعربية في مباريات منتخبات بلادها في كأس الأمم الأفريقية الحالية، لـ”أمير القلوب”، في الدقيقة الـ22 (نسبة لرقم اللاعب خلال مشواره الكروي)، متحدية ممارسات النظام المصري وملاحقته “غير المبررة” لأحد أبرز النجوم الذين أنجبتهم الكرة العربية.

