شاهد| الأسطورة العُماني علي الحبسي يرحل رسمياً عن الهلال السعودي ويوجّه رسالة

أعلن الأسطورة العماني علي الحبسي رحيله رسميا عن نادي الهلال السعودي بعد لعب موسمين مع النادي.

وقَدِم الحبسي إلى صفوف الهلال عام 2017 بعد تألقه مع فريق ريدينغ الإنجليزي، وحقق مع الزعيم بطولتين الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وظهر “الحبسي” في فيديو مع محمد الشلهوب، نجم نادي الهلال وهو يوجه رسالة للجماهير بعد نهاية مشواره مع الهلال.

🎥| فيديو

الأسطورة علي الحبسي معلقاً بعد مغادرته للهلال قائلاً : " جماهير الزعيم ستبقون في القلب " 🙏🏻💙💙💙 pic.twitter.com/razGzI2Q8O — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) July 17, 2019

وغاب الحبسي عن المشاركة أساسياً مع الهلال خلال الموسم الماضي حيثُ اعتمد الجهاز الفني بشكل أساسي على الحارس السعودي عبدالله المعيوف الذي قدم مستويات متميزة وحجز مكانه في التشكيلة.

وتغيب الحبسي عن المشاركة مع منتخب عمان في كأس آسيا 2019 يناير الماضي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة وقتها منعته من التواجد مع نجوم الأحمر.

واستبعد الحبسي أيضًا من القائمة النهائية للاعبي المنتخب العماني الأول في المعسكر الخارجي بجمهورية ألمانيا، والتي تستعد للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.