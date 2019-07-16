إعلامي عُماني معروف يفجر جبهة الإماراتي البذيء حمد المزروعي بردّ ناري بعد محاولته ضرب السياحة في صلالة

ردّ الإعلامي العُماني المعروف موسى الفرعي، على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، وشبهه بالحيوانات عقب تطاوله على سلطنة عُمان والتحريض ضد سياحتها بنشر إشاعات انتشار مرض الحمى القلاعية بصلالة.

“الفرعي” وفي رد ناري على “المزروعي” قال:”فيروس الحمى القلاعية لا يصيب سوى الأبقار والماعز والخنازير والفئران وحمد المزروعي وتندر إصابة الإنسان به.”

فيروس الحمى القلاعية لا يصيب سوى الأبقار والماعز والخنازير والفئران وحمد المزروعي..

وتندر إصابة الإنسان به، حتى الإنتاج الحيواني في عمان مصان بفضل الله، ولكن لا ضمان للمزروعي ومن على شاكلته — موسى الفرعي (@moosaFarei) July 16, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”حتى الإنتاج الحيواني في عمان مصان بفضل الله، ولكن لا ضمان للمزروعي ومن على شاكلته” .

وكان مغرّدون عُمانيون شنوا هجوماً لاذعاً وواسعاً على المغرد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي”، بعد تحذيره الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.

جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”.

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي يُسيء فيها “المزروعي” إلى السلطنة والعُمانيين.

إذ سبق وتطاول على الجماهير العُمانية؛ بسبب تشجيعها لمنتخب قطر في بطولة كأس آسيا التي توّج بها “العنابي” عن جدارة واستحقاق.

إضافةً إلى ذلك، فقد تطاول حمد المزروعي سابقاً على حارس نادي الهلال السعودي والمنتخب العماني علي الحبسي، بعد خسارة الهلال أمام نادي النصر في ديربي العاصمة السعودية في الجولة 25 من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث اتهم “الحبسي” بأنه سبب الهزيمة وسخر منه بأسلوب غير لائق قوبل بانتقاد كبير من النشطاء.

ووصف “المزروعي” الحارس العُماني بـ”المهرج” واتهمه بأنه سبب الخسارة.

