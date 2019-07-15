حمد المزروعي يدعو الاماراتيين إلى عدم زيارة سلطنة عُمان: لا يوجد فيها خدمات سياحية وتنتشر بها الحمى القلاعية!

أثار الإماراتي حمد المزروعي، المقرب من ولي عهد أبو ظبي، جدلاً واسعاً، بدعوته الاماراتيين إلى عدم السفر إلى سلطنة عمان.

وقال المزروعي المعروف عنه لسانه البذيء في تغريدة رصدتها “وطن”، :” في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لا تستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية “!

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019

ومن جانبه رد الكاتب العماني عباس المسكري على ببغاء ابن زايد حمد المزروعي قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن” التافه المزروعي يدعو لمقاطعة عمان فهل سنرى في نهاية الأسبوع طوابير على حدود الإمارات؟ المفروض مثلما يدعو شعب الإمارات لمقاطعة عمان علينا الدعوة لمقاطعة الإمارات ولن يموت أحد جوع أو يقصر من عمره إن لم يذهب هناك وما تغريداته إلا دليل على إفلاسه وعدم إحترام حق الجيرة.

التافه المزروعي يدعو لمقاطعة عمان فهل سنرى في نهاية الأسبوع طوابير على حدود الإمارات؟ المفروض مثلما يدعو شعب الإمارات لمقاطعة عمان علينا الدعوة لمقاطعة الإمارات ولن يموت أحد جوع أو يقصر من عمره إن لم يذهب هناك وما تغريداته إلا دليل على إفلاسه وعدم إحترام حق الجيرة — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 14, 2019

وكانت الامارات، قد فرضت إجراءات “تعقيدية” لتضيق الخناق على العمانيين في دخول أراضيها مؤخراً الامر الذي أثار جدلاً واسعاً.

وتداول ناشطون فيديو يظهر تعنت السلطات الإماراتية على الحدود مع مواطني السلطنة ومنعهم من دخول الإمارات لزيارة أقاربهم وصلة أرحامهم بحجة تغير إجراءات العبور لداخل الدولة لغير الإماراتيين.

وأوضح المذيع العُماني المعروف ومقدم البرامج محمد المخيني، في مقطع مصور نشره على صفحته بتويتر ولسعه الدبور، تفاصيل معاناته الشخصية هو وأسرته على الحدود عندما أراد العبور للإمارات لحضور مناسبة عائلية هناك.

وكشف “المخيني” في المقطع المتداول على نطاق واسع في السلطنة، عن تعنت المسؤولين الإماراتيين ومنعه هو وأسرته من دخول الإمارات ومطالبته بتصحيح أوراقه بزعم تغير نظام الإجراءات الأمر الذي ضيع على المخيني وأسرته حضور المناسبة العائلية والعودة للسلطنة بعد قضاء 20 ساعة في محاولة تخليص الأوراق المطلوبة دون جدوى.