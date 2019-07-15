بنظامٍ أمنيّ حديث .. هكذا سيتم تحصين مطار مسقط الدولي من الطائرات المسيّرة بدون طيار

وقعت شركة مطارات عُمان إتفاقية لتزويد وتثبيت أحدث أنظمة الكشف عن الطائرات المسيرة بدون طيار “الدرون” في محيط مطار مسقط الدولي، مع شركة المانية بالاشتراك مع إحدى الشركات المحلية.

ومع النظام الأمني الحديث الذي يتضمن تزويد وتثبيت نظام الكشف عن الطائرات المسيرة بدون طيار “الدرون” في المطار يكون مطار مسقط الدولي واحدا من المطارات الدولية المزودة بأحدث الأجهزة التي تعزز الملاحة الجوية وتسهم في أن تكون حركة هبوط وإقلاع الطائرات آمنة.

وسيعمل النظام على اكتشاف الطائرات المسيرة وغيرها من الأجهزة التي تستخدم ترددًا لاسلكيًا حيث سيقوم النظام بحماية المناطق المحيطة بالمطار بما فيها مسار اقلاع وهبوط الطائرات.

كما يمكن للنظام اكتشاف عدة طائرات مسيرة على ترددات مختلفة في وقت واحد ويأتي مزودًا بكاميرات متطورة طويلة المدى للتحقق الإضافي، حيث تعمل الشركة الألمانية “أرونيا أي جي” مع أنظمة موجات تردد الراديو المتطورة وأنظمة الميكروويف منذ أكثر من 15 عامًا مع تطوير جميع البرامج والأجهزة في ألمانيا.

وأصبح اكتشاف الطائرات المسيرة في المطارات مطلبًا حيويًا حيث تسببت عدة حالات في تعطيل خدمات المطارات في أنحاء العالم. حسبما أوردت صحيفة “الشبيبة”