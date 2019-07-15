العُمانيون يمسحون بالمغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي الأرض بعد محاولته ضرب موسم السياحة في صلالة

شنّ مغرّدون عُمانيون هجوماً لاذعاً وواسعاً على المغرد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي”، بعد تحذيره الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.

جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية …”.

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019

وانطلقت مساء الحادي عشر من تموز الجاري فعاليات مهرجان صلالة 2019م والذي يستمر حتى الثاني والعشرين من أغسطس القادم.

وأصبح المهرجان من أهم معالم موسم الخريف والذي يعتبر ملتقى للأسرة الخليجية والعربية ويشتمل على محطات عدة منها الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والسياحية والاقتصادية.

وتستعرض “وطن” أبرز ردود العُمانيين على تغريدة المدعو “حمد المزروعي”..

صلالة أرض وهبها الله وأهلها البركة ، وترحب بالجميع من أهلنا من دول الخليج والعالم ، ولكنها وعمان العظيمة لا تقبل أن تطأها قدم إنسان لم يرضى بتكريم الله له كإنسان فصار حمد المزروعي ( بل أضل ) https://t.co/WLXpNikhGE — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) July 14, 2019

والله عاد لما ربعكم يطلعوا من أبوظبي مشغلين عيظة وميحد والجسمي وهم يا دوب مصحصحين على كابتشينو بينونية ويتجاوزوا يمين الخط الأصفر بسرعة 225 وثلاث ارباعهم عندهم انفلونزا الطيور و السارس وانفلونزا الإبل والميرسا وانفلونزا الخنازير والسلاحف والسناجب والضفادع https://t.co/F1mUi0OiMT — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 14, 2019

يا الربع المضروطي هذا من الاساس حسابه يديره محمد بن زايد وطبعا الكل يعلم ليه ولد زايد يكره عمان وما في داعي ندخل في تفاصيل لكنه للأسف يعض اليد اللي امتدت له لأنه لما طرده ابوه مشان سالفة الانقلاب ما كانت له غير عمان وهذا جزاء الاحسان وعلى كل حال لن يطول الوقت وسيجد الرد المناسب — السيف العربي (@iGIYiOeh7aVJgnT) July 14, 2019

اذا اردت ان تحكم على سياسه انظر الى رأسها

ولكم حرية التعليق!!! — مصطفى المعمري⚪⚪⚪ (@mustafa_mamari) July 15, 2019

تغريدة المزروعي لم يكتبها عبث وهذا يعطي مؤشر على أنهم يحاربون اقتصادنا و موانئنا بكل طاقاتهم. — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) July 15, 2019

عزيزي الاماراتي مرحبا بك في صلاله جنة الله على الأرض،ونؤكد لك أن الطريق آمن حيث اكثر من ٩٠% شارع مزدوج وبمعايير عالمية،كما ننوه على وجوب التقيد بالسرعة المحددة وعدم التهور عند القيادة،ستواجهك بعض الاشاعات ينشرها حمار لاتلتفت لها وانطلق . pic.twitter.com/f3XY97W3i1 — نضال وطن (@salimsaif2) July 14, 2019

حمد السلطنة عامة وظفار خاصة لا تنتشر بها الحمى القلاعية كفى كذبا وأرفق لك خبر جريدة البيان الاماراتية يمكن تقصد هذا الخبر وارجو من السفارة ان تتاخد الإجراء القانوني @OmanEmb_Ad

اما بخصوص وفيات الحوادث في شارع ادم ثمريت في اخر 10 اعوام اقل من وفيات عام واحد في الامارات الحبيبة. pic.twitter.com/m4xD2oBcyu — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) July 14, 2019

لو كان الأمر بيدي لوضعت لافته وكتبت عليها : يمنع دخول 🐕 لعمان . — ابو عبدالله ..🇴🇲🇴🇲قابوس 🇴🇲🇴🇲 (@abo_Abdullah005) July 14, 2019

#صلالة أرض الأصالة والصداقة والمحبة♥️

من أفضل 🇴🇲 الدول كسياحة امن وامان وشعب كريم ومضياف اجلس هناك بالشهر وكأني في بلدي🇸🇦

في التآني السلامة وانتم متهورين بالقيادة من العين الى صلالة!

وتحية الى الامبراطورية🇴🇲 والى ابناء #قابوس الكرام..♥️

وأقولها #صلالة جنة الله في أرضة. pic.twitter.com/ExEsfiL7Gs — هاني النجيدي (@alnegaidi) July 15, 2019

لانريد الرد عليك بأنك تمثل الشعب الإماراتي رغم علمنابأنك مقرب من سلطة القرار التي أصبحت لاتتورع من الإساءة على عمان وباقي الدول وتغريدتك هذه خيرمثال ولكن لاعتب عليهم عندماتكون أنت أحد المقربين وعلى كل حال عمان لا تتشرف بنجاستك أما الأخوة الإماراتيين الشرفاء نقول لهم أهلاوسهلا بكم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 14, 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي يُسيء فيها “المزروعي” إلى السلطنة والعُمانيين.

إذ سبق وتطاول على الجماهير العُمانية؛ بسبب تشجيعها لمنتخب قطر في بطولة كأس آسيا التي توّج بها “العنابي” عن جدارة واستحقاق.

إضافةً إلى ذلك، فقد تطاول حمد المزروعي سابقاً على حارس نادي الهلال السعودي والمنتخب العماني علي الحبسي، بعد خسارة الهلال أمام نادي النصر في ديربي العاصمة السعودية في الجولة 25 من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث اتهم “الحبسي” بأنه سبب الهزيمة وسخر منه بأسلوب غير لائق قوبل بانتقاد كبير من النشطاء.

ووصف “المزروعي” الحارس العُماني بـ”المهرج” واتهمه بأنه سبب الخسارة.

وحمد المزروعي ناشط إماراتي مقرب من السلطات الحاكمة في بلاده، له الكثير من المواقف المثيرة للجدل حول قضايا تهمّ الشأن الخليجي والعربي عموماً، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تويتر”.

ويقود المزروعي حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.