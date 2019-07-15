العُمانيون يمسحون بالمغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي الأرض بعد محاولته ضرب موسم السياحة في صلالة
شنّ مغرّدون عُمانيون هجوماً لاذعاً وواسعاً على المغرد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي”، بعد تحذيره الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.
جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية …”.
وانطلقت مساء الحادي عشر من تموز الجاري فعاليات مهرجان صلالة 2019م والذي يستمر حتى الثاني والعشرين من أغسطس القادم.
وأصبح المهرجان من أهم معالم موسم الخريف والذي يعتبر ملتقى للأسرة الخليجية والعربية ويشتمل على محطات عدة منها الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والسياحية والاقتصادية.
وتستعرض “وطن” أبرز ردود العُمانيين على تغريدة المدعو “حمد المزروعي”..
وهذه ليست المرة الأولى التي يُسيء فيها “المزروعي” إلى السلطنة والعُمانيين.
إذ سبق وتطاول على الجماهير العُمانية؛ بسبب تشجيعها لمنتخب قطر في بطولة كأس آسيا التي توّج بها “العنابي” عن جدارة واستحقاق.
إضافةً إلى ذلك، فقد تطاول حمد المزروعي سابقاً على حارس نادي الهلال السعودي والمنتخب العماني علي الحبسي، بعد خسارة الهلال أمام نادي النصر في ديربي العاصمة السعودية في الجولة 25 من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث اتهم “الحبسي” بأنه سبب الهزيمة وسخر منه بأسلوب غير لائق قوبل بانتقاد كبير من النشطاء.
ووصف “المزروعي” الحارس العُماني بـ”المهرج” واتهمه بأنه سبب الخسارة.
وحمد المزروعي ناشط إماراتي مقرب من السلطات الحاكمة في بلاده، له الكثير من المواقف المثيرة للجدل حول قضايا تهمّ الشأن الخليجي والعربي عموماً، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تويتر”.
ويقود المزروعي حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.